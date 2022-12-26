Bitcoin düştükçe düştü! İşte yıl sonu tahminleri

2022 yılını bitirirken kripto paraların geleceği belirsizliğini koruyor. Bitcoin fiyatı Pazar günü itibarıyla 17 bin doların altına düşerken, diğer popüler kripto para birimlerinde de kayıplar yaşandı. Bu düşüş, dijital varlık piyasasının durumu hakkında endişelerin artmasına yol açtı.

Bitcoin fiyatı 2023'te ne olacak?

16 bin 700 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hafta sonu boyunca yüzde 3,7 seviyesinde değer kaybetti. En popüler ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 6,3'lük düşüşle 1200 dolara kadar geriledi. Avalanche ve Solana gibi diğer altcoinler de yatırımcılarına para kaybettirdi.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk, merkez bankalarının faiz artırmasına yol açıyor. Bu durum ise kripto para ve hisse senetlerinde düşüşe kapı aralıyor. uğraşırken, kripto para birimi değerlerindeki düşüş ABD hisse senetlerindeki düşüşle aynı zamana denk geldi. Yılın başından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 65 değer kaybetti.

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Fairlead Strategies analisti Will Tamplin, Bitcoin'in Kasım 2020'den bu yana en düşük fiyatına ulaştığı Kasım ayı seviyelerine geri dönme ihtimaline dikkat çekti. Ekonomist Noelle Acheson ise yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Binance ve Digital Currency Group dahil olmak üzere kripto ile ilgili şirketlerin geleceği de belirsiz. Örneğin Binance'e ait BNB token geçen yıldan bu yana yüzde 50 geriledi. Coinbase hissesi tüm zamanların en düşük seviyesi olan 34,71 dolara düştü.

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