Bitcoin'de dört ay sonra bir ilk yaşandı!

Uzun bir süre sonra kripto para birimlerinde toparlanma başlamış gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı 25 bin dolar sınırına dayanırken, Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 17 hafta sonra nötr bölgeye girdi. Peki Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto piyasasını ne bekliyor?

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi yeniden nötr bölgede

En büyük kripto para birimi Bitcoin'de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Cuma ve Cumartesi günü verilerine göre, Bitcoin yüzde 1.96 civarında yükseldi. BTC hala 25 bin doların altında olsa da, 12 Haziran'dan bu yana ilk kez 24 bin dolarlık destekte kalmayı başardı.

Bitcoin'deki artış devam ederken, Korku ve Açgözlülük Endeksi'nde 17 hafta sonra bir ilk yaşandı. 24 bin doları gören BTC, Korku Endeksinde 42/100'den 46/100'e yükseltti. Bu yükseliş ise popüler kripto paranın nötr bölgeye girmesini sağladı. Endeksteki puanın artması, yatırımcıların BTC'ye güvenini ve tüketici duyarlılığını yansıtıyor.

Geçtiğimiz gün 23,600 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, halihazırda 24,510 dolar civarında geziniyor. Bu seviye ise BTC'nin yaklaşık iki ay sonra ilk kez 24 bin doları gördüğüne işaret ediyor.

En son 6 Nisan tarihinde nötr bölgede olan Bitcoin, ABD'nin enflasyon beklentisi rakamlarından destek alıyor. Özellikle küçük yatırımcıların dolar yerine Bitcoin gibi kripto paraları tercih etmesi fiyatının artmasına yol açıyor.

Bitcoin Fear and Greed Index is 46 – Neutral Current price: $24,406 pic.twitter.com/alELML0cVE — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 13, 2022

Kripto paralarda yaşanan dalgalanmaların durulduğu düşünülüyor. Bitcoin'in adım adım artması ve 25 bin dolara dayanması da bunun bir göstergesi. Ancak ekonomistler, Bitcoin için iki büyük direnç noktası olduğunu (25.010 ve 25.500 dolar) söylüyor. BTC'nin düşüş eğiliminde olduğu da göz ardı edilmemeli.

Peki siz Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.