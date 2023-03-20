Bitcoin 9 ayın zirvesinde! İşte kripto paralarda son durum

Son dönemdeki yükselen grafiğini sürdüren Bitcoin, 28 bin doları aştı ve uzun zaman sonra bir ilki gerçekleştirdi.

2022 yılını büyük bir belirsizlik hakimiyetinde geçiren kripto para borsaları, yatırımcılarına uzun bir süre endişe verdi. 20 bin doların altında uzun bir süre dolaşan bitcoin, 2023'ün ilk haftalarından beri yükselişine devam ediyor.

Bitcoin, 28 bin 500 dolar seviyelerini gördü

Piyasa değeri olarak 1 trilyon doların üzerinde kalmaya devam eden bitcoin, 28 bin 500 dolar seviyelerini gördüğü günde yükselişine devam ediyor. Bu değerle birlikte bitcoin, 9 ay sonra ilk kez 28 bin barajını geçti. Bu yükselişe Ethereum da eşlik ediyor. Sadece düne göre yaklaşık yüzde 2,28 oranında yükselişle 1782 dolar seviyesine geldi.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'ın iflas ettiğini duyurması, bankacılık sektörünü derinden etkiledi. ABD Başkanı Biden'ın bankalara yönelik devlet desteğinin sağlanacağının söylenmesine rağmen, kripto paralardaki artış devam ediyor.

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