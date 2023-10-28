BM Genel Sekreteri António Guterres, yapay zekanın potansiyelini fark ederek, risklerini azaltmak ve faydalarını en üst düzeye çıkarmak için Birleşmiş Milletler bünyesinde özel bir yapay zeka danışma organı oluşturacaklarını açıkladı.

Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. İnsanlık teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital evrene geçiş yapıyor. Yapay zeka ise çağımızın yükselen yıldızı. Tabii ki faydaları kadar tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor. Birleşmiş Milletler de dünyanın yapay zekanın potansiyelinin farkına vardı. Bu durumun risklerini yönetmesine yardımcı olmak için bir çabaya imza attı. İşte detaylar…

Birleşmiş Milletler, yapay zeka için adım atmaya hazırlanıyor!

BM Genel Sekreteri António Guterres, uluslararası işbirliği ve yönetişim yoluyla teknolojinin gücünden daha fazla yararlanmak istediklerini ilan etti. Ayrıca yapay zekanın potansiyelinin de farkında. Dolayısıyla böyle bir teknolojiden iyilik için yararlanmak ve risklerini azaltmak istiyorlar. Bunun için Birleşmiş Milletler geniş yetkilere sahip özel bir yapay zeka danışma organı oluşturacaklar.

Guterres, sağlık ve eğitimden gelişmekte olan ekonomilerin dijitalleşmesine kadar çok sayıda faydaya işaret etti. Ardından "Yapay zeka insanlık için olağanüstü ilerlemeye güç sağlayabilir. Ayrıca, BM'nin 2030 yılına kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşma çabalarını ve iklim eylemlerini güçlendirebilir" diye ekledi.

Google Haritalar'a daha fazla yapay zeka entegrasyonu yapılacak

Ancak Guterres, yapay zeka uzmanlığının şu anda bir avuç şirket ve ülkede yoğunlaştığı konusunda uyardı. Ne yazık ki bu durum küresel eşitsizlikleri arttıracak. Böylece dezenformasyon ve önyargının yayılmasının önüne geçilemez. Ayrıca bu durum gözetlemeyi ve mahremiyetin ihlal edilmesini mümkün kılabilir. Bu da genel olarak insan haklarının ihlaline yol açabilir.

Genel Sekreter, "Bir dizi kıyamet senaryosuna girmeden, yapay zekanın kötü niyetli kullanımının kurumlara olan güveni zayıflatabileceği, sosyal uyumu zayıflatabileceği ve bizzat demokrasiyi tehdit edebileceği zaten çok açık. Tüm bu nedenlerden dolayı, yapay zekanın insanlığa tüm insanlığa faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve içerdiği risklerin azaltılması için yönetişimi konusunda küresel, çok disiplinli, çok paydaşlı bir görüşme çağrısında bulundum." dedi.

Bu öneriler 2024'te BM'nin Gelecek Zirvesi'nin hazırlanmasında gündeme gelecek. Özellikle bu öneriler Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi'nin bir parçasını oluşturacak. Bu girişim tüm insanlık için açık özgür ve güvenli bir dijital gelecek için ortak ilkelerin ana hatlarını çizecek.