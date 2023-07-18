Birleşik Krallık, Mini Nükleer Reaktörler İçin Fon Desteği Sağlayacak

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini artırmak için mini nükleer reaktör (SMR) teknolojilerine yönelik planını açıkladı. Şirketler, SMR projeleri için hükümetin fon desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek. Plan, ülkenin enerji güvenliğini artıracak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak ve ekonomiye katkıda bulunacak.

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini "benzeri görülmemiş büyüklük ve hızda" artırmak için mini nükleer reaktör (SMR) teknolojilerine yönelik planını açıkladı. Bugünden itibaren SMR projeleri için hükümetin fon desteğinden yararlanmak isteyen şirketler başvuruda bulunabilecek.

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığının açıklamasına göre, nükleer enerji Birleşik Krallık'ın enerji güvenliğini artıracak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak ve ekonomiye katkıda bulunacak.

Ülkedeki nükleer enerji kapasitesini "benzeri görülmemiş büyüklük ve hızda" artırmak için hazırlanan plan kapsamında, 157 milyon sterlinlik hükümet fonu oluşturuldu.

Şirketler SMR teknolojileri alanındaki ürünlerini geliştirmek amacıyla fondan yararlanmak için başvuruda bulunabilecek. Kriterleri karşılayan şirketlerin seçilmesinin ardından ilgili kurumlar firmalarla sonbaharda detaylı görüşmelere başlayacak.

Söz konusu plan kapsamında, nükleer endüstrisinin ülke ekonomisine 6 milyar sterlin katkıda bulunacağı hesaplanıyor. Plan ayrıca Birleşik Krallık'ın 2050 itibarıyla elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden sağlama hedefine destek sağlayacak.

Öte yandan, açıklamaya göre, hükümet, ülkenin mega nükleer projeleri olan Hickley Point C ve Sizewell C santrallerine de desteğini sürdürecek.