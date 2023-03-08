Bir Xiaomi modeli için daha MIUI 14 güncellemesi yolda!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı MIUI 14 arayüzünün dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni arayüz, kısa bir süre önce global sürümüyle birlikte ilk etapta amiral gemisi ve orta-üst segment kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Güncellemeyi alacak son model ise Redmi Note 10S oldu.

Redmi Note 10S MIUI 14 güncellemesi alacak

Redmi Note 10S, 2021 yılında tanıtıldı ve kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Şu anda Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkan akıllı telefon Xiaomiui tarafından paylaşılan bilgilere göre bu ayın sonlarından itibaren MIUI 14 global sürümünü almaya başlayacak.

Redmi Note 10S için MIUI 14 güncellemesi Android 13 tabanlı ve V14.0.2.0.TKLMIXM yapı numarasıyla geliyor. Bunun yanı sıra sistem güvenliğini üst seviyeye çıkaran Şubat 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Son olarak ilk başta mi Pilot'lar için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi mi 11 ve 11 Ultra için MIUI 14 yayınlandı!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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