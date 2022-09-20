Bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı!

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak şirket Türkiye'de de kullanılan bir model için daha Android 12 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Xiaomi Pad 5 Android 12 güncellemesi aldı

Xiaomi Pad 5, son zamanlarda şirketin güncelleme çalışmalarının odağında. Zira Android 12 sürümünün geçtiğimiz hafta V13.0.3.0.RKXTRXM yapı numarasıyla en geç bu ayın sonuna kadar Türkiye'deki Pad 5 modellerine ulaşacağı ortaya çıktı.

Bunun dışında Global ROM'a sahip Xiaomi Pad 5 modelleri için de beklenen haber geldi. Zira şirket, an itibariyle V13.1.1.0.SKXMIXM yapı numarasıyla sürümü yayınladı. Güncelleme, 3 GB boyutunda ve Eylül 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

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Pad 5 teknik özellikleri