Bir sonraki Togg modelinin ismi ortaya çıkmış olabilir!
Teknoloji Haberleri
Togg, segment ve karoser şeklini birlikte kullanarak yaptığı isimlendirme politikasını değiştirerek numaralandırma sistemine geçebilir.
Uzun süren çalışmaların ardından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) sonunda ilk modelimiz olan C-SUV'u üretim bandından indirdi. C-SUV modelinin ardından ise C-Sedan modelinin 2025 yılında kendisini göstermesi bekleniyor. Ancak sedan model uzun zamandır belirtilenden çok farklı bir isimle gelebilir.
Togg C-Sedan'ın ismi değişebilir
Togg ilk kez modellerini göstermeye başladığından bu yana segment ve karoser şeklini birlikte kullanarak bir isimlendirme yapıyordu. Ancak Togg'un yaptığı son tescil başvurularında bu isimlendirme yerine numaralar kullanıldığını görüyoruz.
Bu tescil dosyalarından yola çıkarak yerli sedan modelimiz Togg C-Sedan olarak değil, 'Togg 2' olarak karşımıza çıkabilir. Böylelikle Togg'un ilk tanıtımdan bu yana izlediği isimlendirme politikası da değişmiş olacak. Hal böyleyken henüz satışa sunulmamış olan Togg C-SUV da yine 'Togg 1' olarak isimlendirilebilir.
Togg'dan ilk müşterilerine NFT sürprizi!
Bu şekilde numaralandırmalar özellikle son dönemde birçok kez kullanıldı. Bu isimlendirme politikasını kullanan markaların başında da Mazda geliyor. Japon üretici uzun süredir modelleri için Mazda 2, Mazda 3 ve Mazda 6 isimler tercih ediyor. Diğer yandan Volvo'dan bağımsız olarak hareket eden Polestar da yine modellerini Polestar 1 ve Polestar 2 diye adlandırıyor. Bu listeyi yeni çıkan birçok marka ile uzatmak da mümkün.
Otomotiv sektöründe isimlendirmeler oldukça büyük bir öneme sahip. Otomobilin kaderini bile değiştirebilen isimlendirme politikamızın nasıl olacağını merakla bekliyoruz. Peki siz hangi isimlendirmeyi tercih edersiniz, Togg C-Sedan mı yoksa Togg 2 mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg C-SUVC-segment SUV27 Aralık 201918 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg C-SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192025 1-2. çeyrek–ElektrikliTogg C-X CoupeC-segment coupe/sedan29 Ekim 20222026 sonrası–ElektrikliTogg B-SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli
Aralık Mazda TOGG Teknoloji Haberler
Otomotiv sektöründe isimlendirmeler oldukça büyük bir öneme sahip. Otomobilin kaderini bile değiştirebilen isimlendirme politikamızın nasıl olacağını merakla bekliyoruz. Peki siz hangi isimlendirmeyi tercih edersiniz, Togg C-Sedan mı yoksa Togg 2 mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.