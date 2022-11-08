Bir sonraki Togg modelinin ismi ortaya çıkmış olabilir!

Uzun süren çalışmaların ardından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) sonunda ilk modelimiz olan C-SUV'u üretim bandından indirdi. C-SUV modelinin ardından ise C-Sedan modelinin 2025 yılında kendisini göstermesi bekleniyor. Ancak sedan model uzun zamandır belirtilenden çok farklı bir isimle gelebilir.

Togg C-Sedan'ın ismi değişebilir

Togg ilk kez modellerini göstermeye başladığından bu yana segment ve karoser şeklini birlikte kullanarak bir isimlendirme yapıyordu. Ancak Togg'un yaptığı son tescil başvurularında bu isimlendirme yerine numaralar kullanıldığını görüyoruz.

Bir sonraki Togg modelinin adı, Togg 2 olabilir mi? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tescil başvurusu yaptığı isimler arasında numaralandırmalar, dikkat çekici. pic.twitter.com/Q0nfiEcA9O — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 8, 2022

Bu tescil dosyalarından yola çıkarak yerli sedan modelimiz Togg C-Sedan olarak değil, 'Togg 2' olarak karşımıza çıkabilir. Böylelikle Togg'un ilk tanıtımdan bu yana izlediği isimlendirme politikası da değişmiş olacak. Hal böyleyken henüz satışa sunulmamış olan Togg C-SUV da yine 'Togg 1' olarak isimlendirilebilir.

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Bu şekilde numaralandırmalar özellikle son dönemde birçok kez kullanıldı. Bu isimlendirme politikasını kullanan markaların başında da Mazda geliyor. Japon üretici uzun süredir modelleri için Mazda 2, Mazda 3 ve Mazda 6 isimler tercih ediyor. Diğer yandan Volvo'dan bağımsız olarak hareket eden Polestar da yine modellerini Polestar 1 ve Polestar 2 diye adlandırıyor. Bu listeyi yeni çıkan birçok marka ile uzatmak da mümkün.