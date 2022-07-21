Bir oyun daha NFT'yi yasakladığını açıkladı

NFT'ler teknoloji dünyasının farklı sektörlerine giriş yaparken, oyunlar da bu durumdan etkileniyor. Minecraft geliştiricisi Mojang ise NFT ve blockchain ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Geliştirici, Minecraft sunucularında NFT'lerin yasaklandığını belirtti.

Minecraft, NFT ve blockchain'e kapıyı kapattı

Microsoft'un bünyesinde çalışan Mojang, geçtiğimiz gün blockchain teknolojileri ve NFT'lerin Minecraft'ta hoş karşılanmayacağını açıkladı. NFT'ler ile ilgili henüz endişeli olduklarını söyleyen geliştirici, oyun sunucularında güvenlik sorunları veya dolandırıcılık görmek istemediklerini dile getirdi.

Minecraft'taki kaplama ve kostümlerin, NFT olarak satılmasına izin vermeyeceklerini belirtildi. NFT'lerin satın alınması, satılması veya ticaretinde yer alan oyuncuların Minecraft'ta olmaması gerektiği söylendi. Şirketten gelen açıklamada, "Minecraft oyun içi içeriği, dijital varlık oluşturmak için blockchain teknolojisi tarafından kullanılamaz" denildi.

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Üçüncü taraf platformların Minecraft'ı hedef alan oyun içi dijital öğeler oluşturduğunu fark eden Mojang, NFT ve blockchain'i şimdilik rafa kaldırmış gibi duruyor. Geliştiricinin açıklamasına göre, bu üçüncü taraf kişiler tarafından yaratılan NFT güvenilir olmayabilir ve satın alan oyuncuların "yasaklanmasına" yol açabilir.

Mojang ayrıca Minecraft NFT'lerinin şişirilmiş fiyatlara sahip olduğunu söyledi. Blockchain teknolojileri oyun sunucularında yasaklandığı için, bu ürünlerin bir değeri kalmayacak gibi görünüyor.

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs. If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs — Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022

Minecraft geliştiricisinden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Minecraft oyuncularının güvenli ve kapsayıcı bir deneyime sahip olmalarını sağlamak istiyoruz.

Blockchain teknolojilerinin Minecraft istemci ve sunucu uygulamalarımıza entegre edilmesine veya dünyalar, kişisel öğeler veya görünümler dahil olmak üzere herhangi bir oyun içi içerikle ilişkili NFT'ler oluşturma için kullanılmasına izin vermiyoruz."

Siz Minecraft NFT kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji