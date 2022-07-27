Bir model daha MIUI 13 güncellemesi alıyor!
Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi giriş segment bir Xiaomi telefonuna daha geliyor. Peki hangi cihaz yeni güncellemeyi alıyor?
Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, diğer yandan mevcut MIUI 13 sürümünü uyumlu modellere göndermeye devam ediyor. Son birkaç ayda bu konuda önemli aşama kaydeden şirketin odağı da yavaş yavaş giriş ve orta segment cihazlara çevrildi. Son olarak bir model daha MIUI 13 güncellemesi alacak.
POCO M2 için MIUI 13 güncellemesi hazır
Geçtiğimiz aylarda POCO M2'nin MIUI 13 güncellemesinin test edildiğini duyurmuştuk. Xiaomi, testlerde son aşamaya geldi ve birkaç gün içinde yeni sürümü ilgili modele göndermek için geri sayıma geçti. Akıllı telefon, güncellemeyi V13.0.2.0.SJRINXM yapı numarasıyla alacak. Şu an için kesin bir tarih yok, ancak en geç ağustos ayının başlarında kullanıma sunulması bekleniyor.
POCO M2, 2020'de tanıtıldı ve kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Teknik özellikleri itibariyle giriş segmente hitap eden telefon, önümüzdeki günlerde şu an için en yeni sürüm olan MIUI 13'ü almış olacak.
Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!
İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.