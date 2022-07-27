Bir model daha MIUI 13 güncellemesi alıyor!

Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, diğer yandan mevcut MIUI 13 sürümünü uyumlu modellere göndermeye devam ediyor. Son birkaç ayda bu konuda önemli aşama kaydeden şirketin odağı da yavaş yavaş giriş ve orta segment cihazlara çevrildi. Son olarak bir model daha MIUI 13 güncellemesi alacak.

POCO M2 için MIUI 13 güncellemesi hazır

Geçtiğimiz aylarda POCO M2'nin MIUI 13 güncellemesinin test edildiğini duyurmuştuk. Xiaomi, testlerde son aşamaya geldi ve birkaç gün içinde yeni sürümü ilgili modele göndermek için geri sayıma geçti. Akıllı telefon, güncellemeyi V13.0.2.0.SJRINXM yapı numarasıyla alacak. Şu an için kesin bir tarih yok, ancak en geç ağustos ayının başlarında kullanıma sunulması bekleniyor.

POCO M2, 2020'de tanıtıldı ve kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Teknik özellikleri itibariyle giriş segmente hitap eden telefon, önümüzdeki günlerde şu an için en yeni sürüm olan MIUI 13'ü almış olacak.

Ülkemizde de satılan Xiaomi modeline MIUI 13 sürprizi!

İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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