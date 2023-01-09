Bir devrin sonu! Windows 7 ve 8.1 desteği sonlanıyor

Windows 7 ve Windows 8.1 için destek sonlanıyor. Microsoft, iki eski işletim sistemi için güncelleme sunmayacak.

Microsoft, iki popüler işletim sistemine yönelik desteğini rafa kaldırıyor. Yazılım devi, 10 Ocak'ta Windows 8.1 ve Windows 7 için genişletilmiş desteğini bitirecek. Bu da artık bu işletim sistemine sahip cihazlar için teknik yardım veya yazılım güncellemesi sunulmayacağı anlamına geliyor.

Windows 7 ve Windows 8.1 kullananlara ne olacak?

Microsoft, geçtiğimiz yıllardan bu yana eski işletim sistemlerini planlı bir şekilde terk etmeye hazırlanıyor. Tüm kullanıcılarını Windows 10 ve Windows 11'e çekmeye çalışan şirket, 10 Ocak tarihinde Windows 7 ve 8.1 için yolun sonu olacağını açıkladı.

Her iki işletim sistemi de özellikle küçük işletmeler, yerel yönetimler, okullar ve özel yazılımlara dayanan ve yeni sistemlere yükseltmek için bütçesi olmayan istasyonlarda kullanılıyor. Bundan dolayı bu merkezlerde önemli bir güvenlik riski yaşanabileceği düşünülüyor.

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Microsoft, bu konuda Windows 7 için genişletilmiş bir destek sunmuştu. Popüler işletim sistemine 2020 yılında güncelleme vermeyi bırakan şirket, iki yıl boyunca çeşitli iş ortaklarına Windows 7 için güvenlik güncellemesi paylaşmaya devam etti.

Eski işletim sistemlerini kullanan şirketlerin bundan sonra yapabileceği iki seçenek bulunuyor. Genişletilmiş destek seçeneklerini değerlendirebilir veya operasyonel olarak işletim sistemlerini yenilemeyi tercih edebilirler.

İşletim sistemlerinin desteğinin kesilmesi, üçüncü taraf uygulamaları da etkiliyor. Örneğin bir süre önce Google Chrome, tarayıcının bu sistemlerde güncelleme almayacağını ve güvenlik açıklarına karşı zafiyet oluşturabileceğini söyledi.

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