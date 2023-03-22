Bir devrin sonu: Popüler uygulama kapanıyor!

Bir dönemin en çok tercih edilen dosya paylaşım platformu ZippyShare artan maliyetleri gerekçe göstererek kapanma kararı aldı.

ZippyShare, dosya paylaşım platformlarının en popüler isimlerinden olarak gösteriliyor. Bir dönem oldukça başarılı olan platform, kullanışlı ve sade arayüzüyle tercih ediliyordu. Şirket, üzücü haberi internet sitesinden paylaştı.

ZippyShare, ekonomik sıkıntılar yüzünden kapanıyor

2006'dan beri hizmet veren platform, son dönemde oldukça zorlu günler geçirdi. Ancak gücünü reklamlardan alan şirket, birçok kişinin reklam engelleyici kullandığını ve bu durumun kendilerine çok zarar verdiğini gerekçe göstererek bu ayın sonunda kapanma kararı aldı.

Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2006'dan beri değişmeden piyasadayız. Ancak, sunduğumuz hizmetlerin çok basit olduğu iddia edilen formülünün buharı yavaş yavaş tükendiğinden, yıllar geçtikçe daha az ziyaret ediliyor. Sunucu altyapısı için ödeme yapmak için daha fazla reklam yerleştirmek zorunda kalıyorsunuz, ardından kullanıcılar daha fazla reklam engelleyici çalıştırıyor ve bugünkü gibi bir noktaya geliyoruz. Ay sonunda projeyi bitirme kararı aldık.

ChatGPT, Microsoft Azure'a geliyor! Bulut tabanlı hizmet kullanıma açıldı

Öte yandan şirketten hali hazırda dosyaları bulunan kullanıcılar için önemli bir açıklama geldi. Verileri yedeklemeleri için 2 hafta süre verdiklerini açıklayan ZippyShare, bu süre içinde sitenin olağan işleyişine devam edeceğini belirtti.