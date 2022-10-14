Bir devir sona eriyor: Microsoft Office emekliye ayrılıyor!

Yıllar boyunca birçok kişinin hayatında yer etmiş Microsoft Office tarihe karışıyor. Bu kararın ardından programların durumu merak konusu.

Teknoloji devi Microsoft, sistemini yeniliklerle birlikte güncel tutmak istiyor. Bu bağlamda yola çıkan şirket, bilgisayar dünyasında efsaneleşmiş Microsoft Office bölümünü kaldırıyor. Peki Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi programlara ne olacak?

Microsoft Office programları Microsoft 365'e taşınıyor

30 yıldır hayatımızda olan Microsoft Office, artık emekliye ayrılıyor. Elbette gözler, birçok insanın gün içinde sıklıkla kullandığı programlarda. Şirket, bu programları Microsoft 365'in içine taşıyor. Ancak durum biraz farklı olacak.

Microsoft, değişiklikleri Ignite konferansında duyurmuştu. Önümüzdeki birkaç ay içinde Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması Microsoft 365 çatısı altında toplanıyor. Office ve 365 arasında birçok benzerlik bulunsa da bazı farklılıklar göze çarpıyor. Bunlardan en önemlisi ise fiyatlandırma.

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Şirket, programlarında aylık hizmet modelini kullanacak. Microsoft Office, tek seferlik satın alınan bir hizmetti. Microsoft 365 ise abonelik sistemiyle çalışıyor. Şirket Microsoft 365 aboneliklerini 2 yıl önce başlatmıştı. Şirket, bu hizmetini arttırma peşinde.

Öte yandan geçtiğimiz ay Microsoft 365 abonelik ücretlerine zam gelmişti. Microsoft yaptığı açıklama ile bu uygulamalara yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapacağını açıklamıştı. Şimdi ise Microsoft Office 365'in zamlı Türkiye fiyatı belli oldu. Yapılan zammın ardından Microsoft 365 Office'nin yıllık fiyatı 1.299,99 TL olarak açıklandı.