Bir Avrupa ülkesi daha TikTok'u yasaklamak istiyor!

Fransa, TikTok için yeni bir yasak üzerinde çalışıyor. Devlet cihazlarında kullanılması kısıtlanan TikTok, ülkede daha fazla dışlanacak.

ABD'nin TikTok'a karşı yapıcı adımlar atmasının ardından, Avrupalı ülkeler de harekete geçti. Daha önce Avrupa Komisyonu üyeleri için yasaklanan TikTok, şimdi de Fransa'nın radarında. Fransa hükümeti, TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarının bakanlar tarafından kullanılmasını engellemeyi planlıyor.

Fransa hükümetinden bakanlara TikTok çağrısı

Bloomberg'de yer alan habere göre Fransa, yönetim kabinesi için sosyal medya kısıtlamasına gitmek istiyor. Bu kısıtlamaların başında ise bakanların kişisel telefonlarında TikTok veya benzeri uygulamaların kullanılmasını engellemek yer alıyor.

Fransa'nın bu hamlesi, Çin merkezli ByteDance'e ait uygulamanın oluşturduğu güvenlik risklerine ilişkin endişeleri takip ediyor. TikTok, Fransa'daki devlet cihazlarında halihazırda yasaklı durumda. Ancak uygulamanın kişisel cihazlarda kullanılmasının da güvenlik tehdidi oluşturabileceği düşünülüyor.

https://shiftdelete.net/abd-bytedance-tiktok-rest

Fransa hükümeti, TikTok ve Çin merkezli diğer uygulamalara yönelik bu endişeleri gidermek için yeni bir yönerge üzerinde çalışıyor. Fransa hükümet sözcüsü Olivier Veran, endişelerinin özel olarak TikTok'la bağlantılı olmadığını vurguladı. Ancak bakanların kişisel telefonlarının sosyal medya ile uyumlu olmadığının altını çizdi.

TikTok, kullanıcı verilerini işlemesi ve Çin hükümetiyle bağları nedeniyle dünyanın dört bir yanında yoğun incelemelere maruz kaldı. Uygulama, birçok ülkede yasaklara ve kısıtlamalara tabi tutuldu.

Kısa süre önce Birleşik Krallık, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok'u devlet telefonlarından yasakladı. ABD Kongresi ise geçen yıl uygulamayı devlet cihazlarında kısıtladı. Avrupa Komisyonu çalışanlarına da uygulamayı 15 Mart'a kadar silmeleri söylendi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.