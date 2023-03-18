Binlerce Togg nasıl üretiliyor? Üretimden ilk görüntüler geldi!

Dün ön sipariş süreci başlatılan Togg'dan ilk seri üretim görüntüleri geldi. Resmi Twitter hesabının paylaşımında Togg fabrikasının seri üretim hatları görüntülendi. Video da 6 farklı renk ile üretilen Togg T10X'lerin aşama aşama tüm üretim süreçleri paylaşıldı. Video da marka, ön sipariş ile satılacak olan ilk parti Togg otomobilleri üretiyor ve renk renk T10X'ler üretim bandından iniyor.

24 saatte 22 bin 150 adet sipariş!

Yerli otomobil Togg'a ilk günden talep büyüktü. Şirket ilk 4 saat içerisinde 7 bin, ilk 24 saatteyse toplamda 22 bin 150 adet sipariş aldı. Çekiliş usulü sahipleri belirlenecek araçlarsa üretim bandından bir bir iniyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videodaysa markanın Teknoloji Kampüsü içerisi yer alan Togg fabrikasından ilk seri üretim görüntüleri geldi.

Videoda Togg T10X modellerinin ilk şase hallerinden banttan indikleri ana kadar gösteriliyor. Ayrıca bu sayede fabrika içerisindeki tüm üretim noktalarını da görebiliyoruz. Video üretim hattının en sonuna gidiyor ve renk renk T10X'lerin banttan inmesiyle bitiyor.

Togg piyasadaki rakiplerine göre ne kadar avantajlı?

Togg'un paylaşımını Siro Energy şirketi de alıntılayıp paylaştı. Yaptıkları alıntılamada "Türkiye'de geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz batarya modül ve paketlerimizle Togg'un Mobilite Ekosisteminin önemli bir parçası olmaktan dolayı son derece gururluyuz." açıklamasına yer verdiler. Siro Energy, Togg ve Farasis Energy ortaklığında 27 Eylül 2021'de kuruldu.

Togg'un diğer modelleri neler olacak?

Togg önümüzdeki dönem de üreteceği diğer 4 modelinin de isimlerini açıkladı. Konuyla alakalı haberimizi okumak için buraya tıklayınız. Diğer 4 modelin isimleriyse şöyle: