BingX, zkSync Era'nın entegrasyonunu gerçekleştirerek spot alım satım kapasitesini geliştirdi

Kripto borsası BingX, zkSync Era'nın entegrasyonunu gerçekleştirerek çevrim içi kripto para yatırma ve çekme işlemlerini desteklemeye başladı. BRC-20 Zone'u başlatan BingX, spot ürünlere popüler işlem çiftlerini dahil etti. Ayrıca, Ordinals protokolünü ilk destekleyen BingX, $ORDI işlem çiftini de listelemiş oldu.

Kripto borsası BingX, spot alım satım kapasitesini daha da geliştirmeye yönelik çevrim içi kripto para yatırma ve çekme işlemlerini desteklemek için zkSync Era'nın entegrasyonunu gerçekleştirdiğini ve BRC-20 Zone'u başlattığını duyurdu.

BingX'in zkSync Era ile entegrasyonu, spot alım satım deneyimini geliştiriyor. Kullanıcılar, ayrı bir özel anahtar kaydetmeden, güvenli ve neredeyse anında çevrimiçi kripto para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bu entegrasyona ek olarak BingX'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"BRC-20 Zone'u başlatarak ve VMPX/USDT, MEME/USDT, PEPE/USDT, PIZA/USDT, NALS/USDT gibi popüler işlem çiftlerini spot ürünlerine dahil etti. Bu arada BingX, 8 Mayıs'ta işlem çifti ORDI/USDT olan Ordinals'ı ($ORDI) listeledi. BingX, Ordinals protokolünü ilk destekleyenlerden. Ordinals protokolü, türev alım satımı için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir platform oluşturmayı amaçlayan bir DeFi projesidir. Bu proje, türev ürünlerin güvenilir ve şeffaf ticaretini sağlamak için akıllı sözleşme teknolojisinden yararlanır. $ORDI'nin listelenmesiyle BingX kullanıcıları, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimleriyle işlem yapabilecek. Bu, kullanıcılara yatırım portföylerini çeşitlendirmek ve potansiyel olarak Ordinal protokolünün büyümesinden faydalanmak için daha fazla seçenek sağlayacak. Yanı sıra BingX, CHEEMS USDT'nin artık kendi platformunda işlem görmeye hazır."

CARRİNGTON: MODERN VE UYGUN MALİYETLİ YOL SUNUYORUZ

"ZkSync Era'nın entegrasyonu ve BRC20 token'larının desteklenmesi, spot işlem hizmetlerimizi geliştirmeye ve blokzinciri endüstrisinin büyümesini desteklemeye yönelik çabalarımızın bir parçasıdır" diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımıza daha geniş bir kripto ürün yelpazesi üzerinden spot işlem yapmaları için daha modern ve uygun maliyetli bir yol sunuyoruz. Ekosistemdeki en umut verici ve yenilikçi projelere erişim sağlama taahhüdümüzün bir parçasıdır."

zkSync Era, Ethereum'u son teknoloji ZK teknolojisi ile ölçeklendiren bir Layer-2 protokolüdür. zkSync, hızlı ve ucuz işlemleri etkinleştirmek için sıfır bilgi kanıtları (zk-proofs) kullanıyor. zkSync ile kullanıcılar, uzun onay süreleri beklemek veya yüksek transfer ücretleri (Gas Fee) ödemek zorunda kalmadan ana Ethereum ağına daha hızlı ve kolay bir şekilde para yatırabiliyor ve çekebiliyor.