BingX, CoinTracking ile entegrasyon gerçekleştirdi

Kripto borsası BingX, kapsamlı bir kripto para portföy yönetimi ve vergi raporlama platformu olan CoinTracking ile entegrasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Ortaklıkla, BingX kullanıcılarına kripto yatırımlarını takip etmeleri ve doğru vergi raporları oluşturmaları için kolaylaştırılmış bir çözüm sunmak amaçlanıyor.

Kripto borsası BingX, kapsamlı bir kripto para portföy yönetimi ve vergi raporlama platformu olan CoinTracking ile entegrasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Ortaklıkla, BingX kullanıcılarına kripto yatırımlarını takip etmeleri ve doğru vergi raporları oluşturmaları için kolaylaştırılmış bir çözüm sunmak amaçlanıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto portföy izleyici ve vergi yazılımı şirketi CoinTracking, kullanıcıların kripto para portföylerini zahmetsizce takip etmelerini, gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını izlemelerini ve doğru vergi raporları oluşturmalarını sağlayan çok çeşitli özellikler sunar. BingX trade hesaplarını CoinTracking ile senkronize eden kullanıcılar alım satım işlemlerini, para yatırma ve çekme dahil olmak üzere işlem verilerini kolayca içe aktarabilir. Platform, vergiye tabi olayları otomatik olarak sınıflandırır ve hesaplar, manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır ve hata riskini azaltır. CoinTracking'in entegrasyonuyla, BingX kullanıcıları artık süreci basitleştiren ve gelişmeye devam eden vergi düzenlemelerine uyumu sağlayan güçlü bir araca erişebilir. CoinTracking, kullanıcıların sermaye kazançları, kayıplar, gelir ve diğer vergiye tabi olaylar için ayrıntılı raporlar oluşturmasına yardımcı olarak sorunsuz ve sorunsuz bir vergi beyannamesi deneyimi sağlar."

HEYECAN VERİCİ BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI

CoinTracking İş Geliştirme Başkanı Malte Harwardt, konuyla ilgili olarak "Kripto vergi kanunları sürekli değişiyor ve kripto yatırımcılarının omuzlarına değişikliklerin zirvesinde olmaları ve tamamen uyum sağlamaları için baskı yapıyor. Neyse ki CoinTracking gibi araçlar, tam vergi uyumluluğuna ulaşmayı kolaylaştırıyor. Yeni Excel içe aktarıcımızla bu yetenekleri BingX ekosistemine getirmekten heyecan duyuyoruz. Tüm BingX kullanıcılarını işlemlerini CoinTracking'e aktarmaya, kazançlarını otomatik olarak hesaplamaya ve kripto için doğru vergi formlarını oluşturmaya teşvik ediyoruz. Bu, iki lider kripto markası arasındaki heyecan verici bir ortaklığın yalnızca başlangıcı" diye konuştu.

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington ise "BingX ve CoinTracking arasındaki ortaklık, kripto para işlemleri ile vergi uyumluluğu arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. CoinTracking ile entegrasyonumuz, kullanıcılarımıza farklı ihtiyaçlarını karşılayan güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform sunma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Kullanıcılara vergi raporlaması için uygun ve güvenilir bir çözüm sunan BingX, şeffaf ve uyumlu bir ticaret ortamı sağlama taahhüdünü daha da güçlendiriyor" dedi.