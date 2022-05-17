Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Fuarı düzenlendi - Haberler

FATİH, İSTANBUL (AA) - Bingöl'de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde açılan fuar, 12 liseden 150 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Çeşitli kategorilerde 12 projenin yer aldığı fuarda, öğrenciler hazırladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve protokol üyelerinin stantları gezdiği fuarda, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaya, yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimde temel amacın çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime sevdalı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Ülkelerin büyümesinin en temel şartının güçlü mesleki eğitim olduğunu belirten Kaya, fuarın mesleki eğitimin önemini vurguladığını ve meslek liselerine yönelik olumsuz algıyı gidermeyi amaçladığını anlattı.

Kaya, ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre meslek liselerine yönlendirildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Kalkınmış ve geleceğin Türkiye'si için gençlerimiz mesleki ve teknik nitelikli iş gücü olarak ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Dünya toplumları arasında medeniyet yarışlarında olmamız gereken seviyeyi yakalamamız bakımından mesleki ve teknik eğitim memleket meselesi olarak görülmeli, algılanmalı ve olmazsa olmaz olduğunu herkes bilmelidir."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan da bütünleyici ve kapsayıcı bir ekonomi için güçlendirilmiş, rekabetçi ve endüstriyel ekonomiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.