Bing, Google'a Rakip Olamıyor

Microsoft Bing'in yapay zeka rüzgarına rağmen Google'a rakip olamadığı ortaya çıktı. Bing'in küresel arama motoru pazarındaki payı düşüş yaşadı ve şu anda yüzde 2,9 seviyelerinde yer alıyor. Bing Chat'in genel trafiği üzerinde önemli bir etkisi olmadığı görülüyor. Google ise pazarın yüzde 92'sini elinde bulunduruyor.

Microsoft Bing, uzun yıllardır Google ile rekabet etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan yapay zeka rüzgarını arkasına alan arama motoru, bir süredir Bing Chat özelliğiyle gündemden düşmüyordu. Ancak son raporlar, kullanıcıların Google'dan vazgeçmediğini gösteriyor.

Yapay zekalı Bing neden Google'a rakip değil?

Bir analiz firması tarafından paylaşılan verilere göre, Bing'in çıkışı oldukça kısa süreli oldu. Bing.com'un küresel arama motoru pazarındaki payı, Bing Chat'in tanıtılmasından bu yana düşüş yaşadı. Bu yılın Ocak ayında yüzde 3'lük paya sahip olan Bing, şu anda yüzde 2,9 seviyelerinde yer alıyor.

Temmuz ayı verilerinin gösterdiği yüzde 2,9'luk oran, Bing'in Nisan ayında sahip olduğu yüzde 2,7'lık kullanıma göre küçük bir artışı temsil ediyor. Ancak ChatGPT desteğinin, Bing'in genel trafiğinde önemli bir artış sağlamadığını ortaya koyuyor.

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Microsoft tarafından ilk olarak Şubat ayında görücüye çıkan Bing Chat, "aramanın geleceği" olarak lanse edildi. Ancak sohbet botu, kullanıcıları web aramaları için Bing'e yönelmeye ikna etmiş gibi görünmüyor. Google'ın Temmuz ayı itibarıyla pazarın yüzde 92'sini elinde barındırdığını belirtelim.

Bing Chat, arama dünyasında büyük bir atılımı temsil ediyor. Ancak uzmanlar, yapay zekalı arama asistanlarının benimsenmesinin zaman alabileceğini söylüyor. Bu da Google'ın arama dünyasını yapay zeka ile şekillendirebileceğini gösteriyor.

Öte yandan Google'ın da yapay zeka alanında çalışmalar yaptığını belirtelim. Geçtiğimiz hafta Chrome için aramaları yapay zeka ile özetleme yeteneği sunuldu. Bu özellik sayesinde uzun haberler veya makaleler yapay zeka ile birkaç cümleye indirgeniyor.

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