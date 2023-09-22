BinBin, Otomobilsiz Kentler Günü'nü Özel Kampanyayla Kutluyor

Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek karbon salımını azaltmayı amaçlayan BinBin, 22 Eylül Cuma günü (bugün) faaliyet gösterdiği tüm şehirlerde kullanıcılardan açılış ücreti almayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı şehir teknolojileri ve mikro-mobilite alanında çevreci çözümler sunan BinBin, tüm dünyada ekolojik dengenin iyileştirilmesi amacıyla özel araba kullanımından vazgeçilerek karbondioksit salımının azaltılmasının teşvik edildiği 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne özel bir kampanya düzenliyor.

Bu kampanya kapsamında, şirketin faaliyet gösterdiği 5 ülkede 19 şehirde kullanıcılar açılış ücreti olmaksızın kısa mesafeli yolculuklarını keyifli hale getirecek.

Kurulduğu günden bu yana hibrit çalışma modelini benimseyen şirket, aynı zamanda 22 Eylül günü tüm ofis çalışanlarına evden çalışma imkanı sunuyor.

BinBin, çevreye ve sürdürülebilir bir geleceğin önemine dikkati çekmek için attığı bu adımla bireylerin toplu taşıma ve çevreci ulaşım yöntemlerini tercih etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.