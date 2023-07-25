BinBin, İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor

Mikromobilite şirketi BinBin, yaz sezonunda yaşanan seyahat problemlerine yönelik yeni bir ulaşım çözümüne imza attığını duyurdu. 2020 yılından itibaren İGA İstanbul Havalimanı'nda hizmet sunan şirket, kısıtlı bir süreyle terminal içerisindeki tüm cihazlarını ücretsiz kullanıma açtı.

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı binlerce uçuşa ve yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yapmaya başladı. Yaz sezonu itibariyle terminal içerisinde ciddi bir trafik artışı görülüyor. Yaşanan yoğunluk ve oluşan kuyruklar nedeniyle yolcuların mağdur olmaması ve daha iyi bir seyahat deneyimi yaşanması adına sunduğu hizmete yeni çözümler ekleyen mikromobilite şirketi, terminal içerisindeki tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

ABDİK: YOLCULARIMIZIN SEYAHAT DENEYİMLERİNİ DAHA İYİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

BinBin CEO'su Kadir Abdik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kullanıcılarına daima daha iyi hizmet sunmaya odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Binbin olarak bugün dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak ve ihtiyaç duydukları her noktada var olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılından beri İGA İstanbul Havalimanı içerisindeki önemli noktalarda, pratik ve hızlı bir seyahat deneyimi yaşatmak adına en yeni cihazlarımızla hizmet sağlıyoruz. Türkiye'nin ulaşımının kalbi olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda bu sezon yaşanan yoğunluk nedeniyle, yolcularımızın seyahat deneyimlerini daha iyi hale getirmek adına belli bir süre için ücretsiz kullanım hizmetimizi hayata geçirdik. Bu sayede yaz aylarında artan yoğunlukta terminal içerisindeki uzun mesafeleri güvenli, pratik ve ücretsiz olarak kısaltıyoruz. BinBin olarak, bulunduğumuz her alanda kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyor ve en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için bu hizmetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam ediyoruz."