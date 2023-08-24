BinBin, Hollandalı elektrikli bisiklet üreticisi VanMoof'u satın almak için teklif yapmayı hedefliyor

Mikromobilite alanında teknoloji üreten BinBin, Hollandalı elektrikli bisiklet üreticisi VanMoof'u satın almak için teklif yapmayı planlıyor. VanMoof'un iflasını açıklamasının ardından BinBin, operasyonlarını genişletmek ve Hollanda'daki yatırımlarını büyütmek amacıyla satın alma sürecini başlattı.

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, temmuz ayında iflasını açıklayan Hollandalı elektrikli bisiklet üreticisi VanMoof'u satın almak için teklif yapmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, bu yılın başında Go Sharing'in hisselerini devralarak, faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya'yı da dahil eden şirket, elektrikli bisiklet üreticisi VanMoof'u satın alarak Hollanda'daki yatırımlarını büyütmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde 6 ülkede faaliyet gösteren ve Hollanda'da 10 farklı şehirde operasyonlarını başarılı şekilde tekrar başlatan BinBin, VanMoof'u satın almak için teklif yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda iki şirket arasında gizlilik sözleşmesi imzalandı ve satın alma kararı için BinBin tarafından VanMoof'un verileri inceleniyor.

18 Temmuz'da iflasını açıklayan VanMoof, bugüne kadar değeri 2 bin avronun üzerinde olan 200 bin adet bisiklet satışı gerçekleştirdi. Şirketin iflasını açıklamasının ana sebeplerinden biri olarak bakım masraflarının yüksekliği gösteriliyor.

1000 Yatırımlar Holding'in bir parçası olan BinBin'in hedeflediği bu satın alma sonucunda getireceği operasyonel düzenlemelerle bu sorunların aşılabileceğine inanılıyor. Amsterdam halkının beğenisini yakalayan VanMoof markasının satın alma sürecinin gelecek haftalarda tamamlanması bekleniyor.