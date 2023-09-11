BinBin, Hırvatistan'da faaliyete başladı

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan şirket BinBin, Hırvastistan'ın Cakovec şehrinde faaliyete başladığını açıkladı.

Bulgaristan ile başladığı yurt dışı açılımını Bosna Hersek, Hırvatistan ve Makedonya'yla sürdüren; GO Sharing satın alması ile Batı Avrupa'ya da giriş yapan BinBin, hizmet alanına yeni bir şehri daha ekledi. Dünya genelinde 5 ülkede toplamda 19 şehirde kullanıcılarına pratik ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunan şirketin yeni rotası ise Kuzey Hırvatistan'daki Cakovec şehri oldu.

"YURT DIŞI PAZARINDAKİ BAŞARIMIZ YENİ YATIRIMLAR NOKTASINDA BİZLERİ CESARETLENDİRİYOR"

BinBin CEO'su Kadir Abdik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, büyüme ve gelişme stratejileri doğrultusunda doğru adımlar attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini geçtiğimiz yıl Hırvatistan'da da sunmaya başlamıştık. Bir yılı gibi kısa bir sürede yeni model scooter'larımız ve operasyonel kalitemizle kısa zamanda ülkenin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Hırvatistan halkının bu kısa sürede göstermiş olduğu yoğun ilgi yeni yatırımlara adım atma noktasında bizleri cesaretlendirdi. Bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışı pazarında edindiğimiz kıymetli tecrübeden de güç alarak farklı lokasyonlardaki kullanıcılarla buluşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."