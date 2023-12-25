Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak Teknolojide Kadın Akademisi'ni başlatıyor

Binance Türkiye, teknolojide kadınları güçlendirmeye odaklanmış bir kuruluş olan Wtech ile iş birliği yaparak dönüştürücü bir eğitim girişimi başlatıyor. Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği, finansal okuryazarlığı artırmayı ve kadınların kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitim programları için son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2023. Başvuru sürecinin ardından adayların belirlenmesi için yapılacak mülakatların ardından seçilecek üniversite son sınıf ya da yeni mezun 25 genç kadın, 2 Ocak'ta başlayacak ve tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek programa katılma hakkı kazanacak.

Programa bugüne kadar 71 kişinin başvuruda bulunurken, mülakatların yapılmasına başladı. Mülakat sürecinin ardından 25 öğrenci, sekiz haftalık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunulurken, program, finans, teknoloji, kripto, NFT'ler ve bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak.

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Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitim programının temelinde, Binance TR ve Wtech'in teknoloji ve finans sektörlerindeki kadın temsilini artırmaya yönelik taahhüdü bulunuyor. Kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blockchain Week Istanbul etkinliğinde duyurulan iş birliği ile Binance TR ve Wtech katılımcıların farklı teknoloji alanlarında bilgi birikimlerini genişletmeyi ve son sınıf üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara finans ve teknoloji alanlarında yeni fikirlerin desteklenmesini amaçladıklarını ve Türkiye'nin startup ekosistemini güçlendirmeyi hedefleniyor.

Program ile ayrıca kadınların blokzincir ve kripto alanlarındaki katılımını artırarak cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünün artırılması amaçlanıyor. Binance Teknolojide Kadın Akademisi için daha fazla bilgi ve başvuru için https://www.teknolojidekadin.org/project/binance-teknolojide-kadin/ adresini ziyaret edebilirsiniz.