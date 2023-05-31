Binance, risk yönetimi ile ilgili bilgilendirme serisi yayınlamaya başladı. Serinin ilk bölümünde kullanıcılarını güvende tutmaya yardımcı olmak için olası tehditleri belirleme ve ortadan kaldırma konusunda deneyimler paylaşıldı. Binance CSO'su (Güvenlik Yönetimi Başkanı) Jimmy Su, konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kullanıcıları korumak için, kripto ekosisteminin sadece kullanıcının değil, bilgisayar korsanının bakış açısından da anlaşılması gerektiğini belirten Su, "Kullanıcının kişisel verileri ve fonları için en yüksek düzeyde güvenlik sağladığımızdan emin olmamız çok önemli. Binance'te farklı olarak, hücum-savunma simülasyonu aracılığıyla saldırganları tanımak üzere çalışıyoruz" dedi.

"KULLANCILARIN EĞİTİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Binance, çalışanlarının en son dolandırıcılıklara ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı sürekli hazır kalabilmesi için güvenlik eğitimleri ve tatbikatlar gerçekleştirerek, kimlik avından kaçınmak için sürekli hazır kalabilmesine yardımcı oluyor. En iyi savunmanın kullanıcıların varlıklarını ve bilgilerini korumada proaktif olmak olduğunu ve bu nedenle kullanıcıları eğitmenin çok önemli olduğunu belirten Jimmy Su, "Binance olarak, kullanıcılarını ve varlıklarını korumak için pek çok güvenlik protokolü kullanıyoruz. Ancak, kullanıcılarımız da potansiyel tehditleri kendi başlarına nasıl tanıyacaklarını ve bunlardan nasıl kaçınacaklarını bilmek zorunda. Kripto sahipleri, yaygın tehditleri tanıyacak ve bunlardan kaçınacak bilgi birikimine sahip olmalı" şeklinde konuştu.

Binance risk yönetimi serisinin devam edeceğini duyurdu.