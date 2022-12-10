Binance öğrencilere Web 3.0 öğretecek!

Binance Türkiye, finansal okuryazarlık bilincinin artırılması amacıyla başlattığı seminer serisine bu kez Web 3.0 ile devam ediyor.

Blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Blockchain teknolojileri ve Web3 alanındaki farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Binance Türkiye de söz konusu hedef doğrultusunda finansal okuryazarlık ile kripto konusundaki bilgi birikimini paylaşmak adına düzenlediği ve yoğun ilgi gören "Kripto 101" eğitim serisinin ardından yeni bir etkinliğe daha imza atıyor.

Bu kapsamda Binance Türkiye tarafından 12 Aralık Pazartesi günü "Web3 101" webinarı düzenlenecek. Etkinlikte; Web3, kripto para, NFT gibi geleceği şekillendirecek teknolojileri konu alan gelişmeler üniversite öğrencileri ile paylaşılacak.

Binance Web 3.0 etkinliğinde iki sürpriz isim de olacak

Binance Akademi üyelerinin Web3, kripto para, NFT gibi konuları ele alacağı webinara iki sürpriz isim de katılacak. Bu kapsamda teknoloji alanında başarılı çalışmaları ile bilinen Cerebrum Tech'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul etkinlikte Web3'ün önemli başlıklarını ele alacak.

Webinara Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez de katılacak. Dönmez, Binance Türkiye'nin blokzincir ekosistemindeki rolü, ülkemizde yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgiler verecek.

Webinarın sonunda katılımcılara etkinlik konuları ile ilgili bazı sorular yöneltilecek. Bu kapsamda soruları doğru cevaplayan öğrenciler çeşitli ödülleri kazanma şansı elde edecek.

Webinar, Youtube ve Binance Live üzerinden yayınlanacak

Blokzincir ekosistemi kapsamındaki farkındalığın yükseltilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik serisinin ikincisi de çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek. Webinar, Binance Türkiye'nin Youtube kanalı ve Binance Live üzerinden yayınlanacak. Webinar'ı Binance Live üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, bu rehberi okuyarak Binance Live kullanımı hakkında bilgi alabilirler.