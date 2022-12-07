Binance'nin bitcoin rezervi ne durumda?

Kripto para piyasaları yaklaşık 1 senedir büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Mayıs ayında yaşanan LUNA krizinin ardından geçtiğimiz ay FTX'in de iflasını açıklaması ile birlikte çoğu kişinin piyasaya olan güveni zarar görmüştü. Bu süreçte gözler diğer büyük kripto para borsalarına çevrildi.

Binance, bitcoin rezervi konusunda yalan söylememiş

Kripto para piyasalarının başında is Binance geliyor. Üst üste yaşanan krizlerin ardından kullanıcılarını rahatlatmak isteyen Binance, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını rahatlatmak adına bitcoin rezervlerini ortaya koyan bir internet sitesi oluşturmuştu. Buradaki rakamlara göre Binance'nin sahip olduğu bitcoin rezervleri bütün kullanıcılarının bakiyelerini karşılayacak seviyedeydi.

Ancak tüm bunlara rağmen, kripto para piyasasının rezervleri bir kez de bağımsız bir denetim kuruluşu olan Mazars tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda denetim firması da Binance ile aynı sonuca ulaşmış durumda. Buna göre Binance, 22 Kasım saat 23.59 itibariyle borsadaki tüm kullanıcılarının bakiyelerini karşılayacak kadar Bitcoin ve Wrapped Bitcoin bulunduruyor.

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Binance, kullanıcılarının toplu olarak 575 milyon 742 bin 228 BTC değerind kripto paraya (bugünki döviz kuruyla 9,7 milyar dolar) sahip olduğunu açıkladı. Şirket, bu miktarın yüzd 101'ini karşılamaya yetecek kadar bitcoin ve wrapped bitcoin'e sahip olduğunu da doğruladı.

Tüm bunlara rağmen bu denetimlerin sadece bitcoin'e odaklandığını söylemekte fayda var. Şirket henüz diğer kripto para birimleri için herhangi bir rezerv kanıtı sunmuş durumda değil. Bitcoin her ne kadar en büyük kripto para birimi olsa da Binance üzerinde yüzlerce kripto para birimi bulunuyor. Umarız ilerleyen dönemde diğer kripto varlıkları için de benzer bir politika izlenir.

Binance, bitcoin rezerlerini kanıtlamak için henüz net bir program paylaşmadı. 22 Kasım tarihli rezervlerini paylaşan şirketin bundan sonra hangi aralıklarla bu bilgileri paylaşacağını henüz bilmiyoruz. Ancak bu paylaşımların kısa aralıklarla olması kripto para borsasına olan güveni artıracaktır.

Binance'nin sunduğu bitcoin rezervi ve bu miktarın bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış olması kripto para piyasasına bir nebze olsun rahatlama getirmiş durumda. Peki siz Binance'nin Bitcoin rezervi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.