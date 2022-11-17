Binance açıkladı: Popüler kripto paralar askıya alındı!
Teknoloji Haberleri
Binance tarafından bugün yapılan açıklamada popüler kripto para birimlerinden ikisinin geçici olarak askıya alındığı söylendi.
Kripto para borsasında son aylarda yaşanan düşüşün önüne geçilemedi. Şüphesiz FTX gibi dünyaca ünlü popüler borsaların iflas açıklaması da bu ateşi harladı. Öyle ki 1 yıl önce 70 bin dolara dayanan Bitcoin bugün 16 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise Binance USDC (SOL) ve USDT (SOL) için beklenmedik bir açıklama yaptı.
Binance açıkladı! USDC (SOL) ve USDT (SOL) askıya alındı!
Bugün dünyanın en popüler kripto para borsası olan Binance, kullanıcıları ile bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Burada USDC (SOL) ve USDT (SOL) mevduatlarının geçici olarak askıya alındığı söylendi. Her ne kadar pazarda genel bir düşüş olsa da bu durum SOL/BUSD değerinde bir dalgalanma yaratmadı.
Binance tarafından yapılan açıklamada başlıca şunlar söylendi;
"Değerli Binance'liler, USDC (SOL) ve USDT (SOL) mevduatları bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya alınmıştır. Desteğin için teşekkürler! Ayrıca Binance tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu duyuruyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar."
Dev kripto platformu, yanlış hesaba 400 milyon dolar gönderdi
Kripto paraların güncel değerleri şu şekilde:
BTC/USDT: 16 bin 480 dolar
ETH/BUSD: 1.190 dolar
ADA/BUSD: 0.3201 dolar
SOL/BUSD: 13.18 dolar
XRP/BUSD: 0.3742 dolar
DOGE/BUSD: 0.08346 dolar
AVAX/BUSD: 12.79 dolar
SHIB/BUSD: 0.00000899 dolar
MATIC/BUSD: .8684 dolar
DOT/BUSD: 5.6 dolar
XLM/BUSD: 0.0893 dolar
LINK/BUSD: 6.10 dolar
UNI/BUSD: 5.70 dolar
XMR/BUSD: 130.9 dolar
NEAR/BUSD: 1.83 dolar
MANA/BUSD: 0.4151 dolar
ATOM/BUSD: 9.90 dolar
VET/BUSD: 0.01906 dolar
FLOW/BUSD: 1.18 dolar
SAND/BUSD: 0.5674 dolar
THETA/BUSD: 0.8730 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!