Binance açıkladı: Popüler kripto paralar askıya alındı!

Kripto para borsasında son aylarda yaşanan düşüşün önüne geçilemedi. Şüphesiz FTX gibi dünyaca ünlü popüler borsaların iflas açıklaması da bu ateşi harladı. Öyle ki 1 yıl önce 70 bin dolara dayanan Bitcoin bugün 16 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise Binance USDC (SOL) ve USDT (SOL) için beklenmedik bir açıklama yaptı.

Binance açıkladı! USDC (SOL) ve USDT (SOL) askıya alındı!

Bugün dünyanın en popüler kripto para borsası olan Binance, kullanıcıları ile bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Burada USDC (SOL) ve USDT (SOL) mevduatlarının geçici olarak askıya alındığı söylendi. Her ne kadar pazarda genel bir düşüş olsa da bu durum SOL/BUSD değerinde bir dalgalanma yaratmadı.

Binance tarafından yapılan açıklamada başlıca şunlar söylendi;

"Değerli Binance'liler, USDC (SOL) ve USDT (SOL) mevduatları bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya alınmıştır. Desteğin için teşekkürler! Ayrıca Binance tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu duyuruyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar."

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Kripto paraların güncel değerleri şu şekilde:

BTC/USDT: 16 bin 480 dolar

ETH/BUSD: 1.190 dolar

ADA/BUSD: 0.3201 dolar

SOL/BUSD: 13.18 dolar

XRP/BUSD: 0.3742 dolar

DOGE/BUSD: 0.08346 dolar

AVAX/BUSD: 12.79 dolar

SHIB/BUSD: 0.00000899 dolar

MATIC/BUSD: .8684 dolar

DOT/BUSD: 5.6 dolar

XLM/BUSD: 0.0893 dolar

LINK/BUSD: 6.10 dolar

UNI/BUSD: 5.70 dolar

XMR/BUSD: 130.9 dolar

NEAR/BUSD: 1.83 dolar

MANA/BUSD: 0.4151 dolar

ATOM/BUSD: 9.90 dolar

VET/BUSD: 0.01906 dolar

FLOW/BUSD: 1.18 dolar

SAND/BUSD: 0.5674 dolar

THETA/BUSD: 0.8730 dolar

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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