Binance, 23 stajyeri ağırlayacak İleri Düzey Yöneticilik Programı başlattı

Uluslararası kripto para borsası Binance, 10 haftalık İleri Düzey Yöneticilik Programı (AMP) başlattığını duyurdu. Programla dünya çapında önde gelen üniversitelerden 23 stajyeri ağırlayarak pratik deneyim ve eğitim sunacak. 8 binden fazla başvurunun olduğu program için mülakatlar, testler ve grup çalışması değerlendirmelerini içeren kapsamlı bir seçim sürecinin ardından 23 kişi seçildi.

Binance, Web3 endüstrisinde yetenek gelişimini teşvik etmeyi ve yenilikleri desteklemeyi amaçlayan yaz stajı programı başlattı. 10 haftalık yaz stajı programı, stajyerlere pazarlama, müşteri hizmetleri ve Binance Akademisi gibi farklı ekipler arasında dönüşümlü öğrenme fırsatları sunarken, deneyimli proje liderleri program boyunca stajyerlere mentorluk yaparak destek sağlayacak. AMP ayrıca, iletişimde etki, kültür zekası ve etkili geri bildirim gibi iletişim, kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve gelişim unsurları içeriyor. Stajyerler, Binance yöneticileri ve proje liderlerinin yanı sıra sektör içindeki diğer profesyonellerle de bağlantı kurma fırsatına sahip olacak. Programın sonunda, katılımcılar deneyimleri boyunca öğrenme ve gelişme süreçlerini üst düzeye çıkaracakları bir final projesi sunacak.

Web 3.0 dünyasının liderleri olarak, sektörün sürekli başarısı için gerekli olan yetenekleri teşvik etme ve geliştirme konusunda önemli bir rol oynadıklarını belirten Binance'in Kurucu Ortağı ve CMO'su Yi He, "İleri Düzey Yöneticilik Programımız, Web3'e tutkuyla bağlı olağanüstü genç bireyleri keşfetmeyi ve onları bu hızlı tempolu sektörde başarılı olabilmeleri için gerekli becerilerle ve deneyimlerle donatmayı amaçlayan eşsiz ve özenle hazırlanmış bir girişim. Geleceğin yeteneklerini yetiştirmek ve sektörümüzü ileriye taşımak için bu deneyimi sağlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Programa seçilme başarısı gösteren stajyerlerden biri olan Rotman Commerce Toronto Üniversitesi öğrencisi Markus Bergvinson ise programa neden başvurduğunu şöyle açıkladı:

"Başvuruda bulunmamın sebepleri arasında Binance'in önde gelen küresel bir kripto para borsası olmasının yanı sıra CZ'nin işyerini verimli bir ortam yaratmak için devrim niteliğindeki çalışmalarda gösterdiği liderlik de bulunuyor. Ayrıca, bu stajın, Binance'in yenilikçi stratejilerine katkıda bulunarak dinamik ve hızla büyüyen bir sektörde uzmanlarla birlikte gerçek dünya deneyimi kazanma şansını sunması da beni motive etti."

Seçilen bir diğer stajyer American University of Sharjah öğrencisi Kartavaya Bhargava ise "Beni blok zincir teknolojisinin gelecek endüstri devrimine önemli katkı sağlayabileceği inancı motive ediyor ve buna katkıda bulunmaktan heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.