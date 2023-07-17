Bina Isıları Termal Kamera ile Ölçülerek Enerji Verimliliği Artırılıyor

Enerji verimliliği amacıyla binaların ısıları termal kamera ile ölçülüp raporlanarak doğru yalıtım yapılması hedefleniyor. Dalmaçyalı markası tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet, Temmuz ayında da devam edecek.

Enerji verimliliği artırma amacıyla bina ısıları termal kamera yardımıyla ölçülüp raporlanarak doğru yalıtım yapılması hedefleniyor.

Enerji verimliliğinde ısı yalıtımı büyük rolü var. Kış aylarında ısıtma için harcanan enerjinin 2 katından fazlasını yaz aylarında soğutma için tüketiliyor. Bu konuda tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla binalar özelinde ısı kayıplarını termal kamera ile görüntülemek üzere 2020 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşan Dalmaçyalı, söz konusu faaliyetini Temmuz ayında da sürdürecek.

Verilen bilgiye göre Türkiye'nin öncü dış cephe ısı yalıtım markası Dalmaçyalı, binalardaki ısı kayıplarını termal kamera ile görüntüleyerek bina sakinlerini bilgilendiriyor. 2020 yılından bu yana 50 binin üzerinde binanın termal kamera ile ısı kayıplarını ölçerek raporlamasını yapan Dalmaçyalı Isı Kaybı Ölçüm ekipleri, enerji verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunmak üzere Temmuz ayından itibaren yazlık bölgelerde Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek ve uzman teknik kadrosuyla, tüm Türkiye'de ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet sayesinde bina sakinlerine binaları özelinde ısı kayıplarını somut bir şekilde gösterecek.

"Sadece soğuk iklimlerde değil, sıcak iklimlerde de ısı yalıtımı bir ihtiyaç"

Isı yalıtımının her iklimde bir ihtiyaç olduğuna değinen Nippon Paint Betek Yalıtım Marka Müdürü Özmert Baysaling, "Evlerimizde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma amaçlı ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Sadece soğuk iklimlerde değil, sıcak iklimlerde de ısı yalıtımı bir ihtiyaç. Uzun yıllardır sosyal sorumluluğumuz ve işimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz enerji verimliliği bilgilendirme çalışmaları sonucunda tüketiciler ısı yalıtımının gerekliliği konusunda çok daha bilinçli hale geldiler. Doğru ısı yalıtım sistemi ve standartlarda belirtilen şekilde bölgeye uygun levha kalınlığı seçimi bu noktada tüketiciler için büyük önem kazanıyor" dedi.

"Harcanan elektrik enerjisi miktarı düşüyor"

"İçinde bulunduğumuz yaz aylarının başında sıcak iklim koşullarında da ısı yalıtımının katkılarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Isı yalıtımı iç ortamın ısısını koruduğu için klimalar daha az çalışıyor ve bu da harcanan elektrik enerjisi miktarını düşürüyor" diyen Baysaling, şöyle devam etti: "20 yılı aşkın deneyimimizle ülkemizdeki 81 ildeki iklim koşullarını ve yapı fiziğini çok iyi biliyoruz. Tüketicilerin bilinçlenerek tasarruf etmesi adına sunduğumuz termal kamera raporlarına ilaveten Dalmaçyalı Enerji Tasarrufu Analizi Raporu ile tüketiciler kolaylıkla web sitesinde yer alan formu doldurarak binalarında Dalmaçyalı ile yaptıracakları doğru bir ısı yalıtımı ile ne kadar enerji tasarrufu sağlayabileceklerini ve çevreye olan katkılarını görebiliyorlar. Temmuz ayı itibariyle Termal Kamera Roadshow etkinliğimizin yazlık bölgelerdeki çekimlerine devam ederek tüketicilerimize ısı yalıtımının 4 mevsim kazanç, 4 mevsim termal konfor sunduğunu anlatacağız." - İSTANBUL