BİM'in Polosmart Ürünleri İncelemesi

BİM'in Polosmart markasıyla sunduğu teknolojik ürünlerin tasarım ve kalitesi incelendi. Fiyat-performans açısından mantıklı seçenekler sunan ürünlerin bazılarının malzeme kalitesi düşük olsa da günlük kullanım için uygun olduğu belirtildi.

BİM, Polosmart markasıyla birçok teknolojik ürün sunuyor. Rakiplerine göre uygun fiyatlı olarak satılan bu aksesuarlar arasında Bluetooth hoparlör, kablosuz kulaklıklar, powerbank, araç şarj aletleri, tripod, telefon tutucular yer alıyor. ShiftDelete.Net editörleri Samet Jankovic ve Şevval Arslan sizler için bu ürünleri inceledi.

BİM'in Polosmart ürünleri ne kadar iyi?

Bu videomuzda Samet ve Şevval, BİM'den satın aldıkları 21 farklı ürünün tasarım ve kalitesini kontrol ediyor. Fiyatlarına göre başarılı olduklarını söyleseler de, bazı ürünlerin malzeme kalitesinin rakiplerine kıyasla düşük olduğunu belirttiler. Ancak BİM, fiyat-performans açısından mantıklı seçenekler sunuyor.

Özellikle uzun yolculuklarda veya dışarıda vakit geçirirken faydalı olabilecek powerbank, araç şarj üniteleri, TWS kulaklık modelleri öne çıkıyor. Bu tür ürünler piyasada 100 liradan 1000 liraya kadar farklı fiyatlandırmalara sahipken, BİM'de çok daha uygun etiketler ile alınabiliyor.

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Videoda ayrıca akıllık bileklik, tripod ve telefon tutucu gibi ürünlerin kullanışlı olduğu belirtiliyor. Ancak Polosmart ürünlerinin uzun vadeli kullanımlarda sorun çıkarabileceğinin altını çizmek gerekiyor.

Şevval ve Samet, BİM'de satılan teknolojik ürünleri genel olarak beğendi. Günlük kullanım için mantıklı seçenekler olduğu söylenebilir. Ancak uzun süreli veya yoğun kullanım durumlarında daha kaliteli ürünleri tercih etmek doğru olacaktır.

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