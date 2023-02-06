Bill Gates'ten Elon Musk'a: Mars'a gitme

Bill Gates ve Elon Musk arasında neler yaşanıyor? Gates, Mars'a harcanan para ile Dünya sorunlarına odaklanılmasını istedi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Elon Musk'a yönelik eleştirilerine devam ediyor. SpaceX ile insanlığı Mars'a götürmeyi planlayan Musk'ın yanlış yaptığını ifade etti. Maddi şartların uzay seyahati için kullanılmasına karşı olduğunu söyleyen Gates, Dünya'da çözülmesi gereken acil sorunlar olduğunu belirtti.

Bill Gates, Elon Musk'a Mars üzerinden yüklendi

Microsoft'taki görevini bıraktığından bu yana Dünya'daki krizlere odaklanan Bill Gates, yeniden Elon Musk hakkında açıklamalarda bulundu. BBC muhabiri Amol Rajan ile bir röportaj gerçekleştiren ünlü milyarder, SpaceX'in Mars için harcadığı paranın daha önemli sorunlara aktarılabileceğini dile getirdi.

Bill Gates, "Aslında Mars'a gitmek oldukça pahalı. Kızamık aşıları satın alabilir ve sadece 1000 dolara hayat kurtarabilirsiniz. Bu, sizi 'Mars'a gitmeyin' gibi bir şekilde cezalandırır" ifadelerini kullandı.

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Bununla birlikte Gates, dünyanın en zengin ikinci kişisi Elon Musk'ın da servetini bağışlayacağına inanıyor. Jeff Bezos ve Warren Buffett gibi varlıklı kişilerle benzer bir kaderi paylaşacağını ve servetini "eninde sonunda iyi işlere" ayıracağını söyledi.

Gates ayrıca Musk'ın Tesla ile karbon emisyonlarını azaltma ve elektrikli otomobillere geçişe katkıda bulunma konusundaki etkisini kabul etti. Microsoft kurucusu, Musk'ın "zekasını topluma katkıda bulunmak için kullandığını" dile getirdi.

Röportajdaki açıklamasında "Sanırım bir gün büyük bir hayırsever olacak. Açıkçası, bir tür hayırseverlik olmasa bile, Tesla gibi şeyler olumlu bir etkiye sahip" şeklinde konuştu. Musk'ın konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadığını belirtelim.

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