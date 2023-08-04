Bill Gates Destekli Yapay Zeka ile Orman Yangınlarına Mücadele

Bill Gates tarafından desteklenen yeni bir girişim orman yangınlarıyla mücadelede devrim yaratmayı hedefliyor. Yapay zeka kullanarak çalışan prototiple birlikte yangınla mücadelede önemli bir avantaj elde edilebileceği net bir şekilde görülüyor.

Bill Gates tarafından desteklenen yeni bir girişim orman yangınlarıyla mücadelede devrim yaratmayı hedefliyor. Yapay zeka kullanarak çalışan prototiple birlikte yangınla mücadelede önemli bir avantaj elde edilebileceği net bir şekilde görülüyor. İşte detaylar

Yapay zeka, yangın söndürme çalışmalarını dijital ortama aktarıyor!

ABD merkezli yeni bir girişim, orman yangınlarını değerlendirmek ve bu bilgileri yangı söndürme çalışmalarını organize eden afet komutanlarına ve orman yangınlarıyla mücadele eden pilotlara otomatik olarak paylaşmak üzere yapay zeka destekli drone prototipleri geliştirdi. RGB ve infrared kameralar, yapay zeka tabanlı hesaplama yazılımı, 5G ve Wi-Fi iletişim yetenekleri ve gelişmiş navigasyon özellikleriyle donatılan bu drone prototipleri için oluşturulmaya başlanan küçük filolar, kısa bir süre sonra faaliyete girecek.

Bill Gates destekli girişimin geliştirdiği dronelar, gerçek zamanlı olarak 3D bilgi toplayarak bir yangının çevresini haritalayıp ve yanmış veya yanmakta olan alanları belirleyebiliyorlar. Bu veriler, yangın söndürme ekiplerinin ve ekipmanın konumlarını da dijital ortama aktararak daha etkili bir müdahale sağlanmasına ortam hazırlıyor. Ayrıca bu dronelar kalkış ve iniş süreçlerini herhangi bir dış kontrole ihtiyaç duymadan yönetebilme yeteneğine sahipler. Özellikle büyük orman yangınlarındaki sert kriz ortamında hayat kurtarıcı nitelikte olan bu avantaj henüz kusursuz çalışmasa da yakın zamanda, karşılaşılan tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuş olacak.

Profesyonel drone DJI Inspire 3 tanıtıldı! İşte özellikleri

Son yıllarda karşı karşıya kalınan büyük orman yangınları, doğanın dokusunda büyük ölçekli hasarlara sebep olmaya devam ediyor. Atılan bu adımlar ve yapay zeka inovasyonları, afetlerle mücadelede teknolojik üstünlük sağladığı için ormanların geleceği açısından önem arz ediyor. Peki, sizler bu çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu tür projeler, orman yangınlarının verdiği hasarı azaltabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.