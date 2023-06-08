Bilişim Vadisi'nde Mobilite Hızlandırma Programı gerçekleştirildi

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen Mobilite Hızlandırma Programı'nda girişimciler, mentorlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve AR-GE teşvikleri gibi konularda mobilite sektörü ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, mobilite grupları kurarak girişimcilere ulaşmaya başladıklarını aktardı.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen "Mobilite Hızlandırma Programı"nda girişimciler, mentorlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve AR-GE teşvikleri gibi konularda mobilite sektörü ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Mobilite odağında teknoloji, özellikle bağlantılı teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, elektrikli araç çözümleri, batarya teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş girişimciler, Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda ürünlerini sektöre ve yatırımcılara tanıttı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine, mobilite grupları kurarak girişimcilere ulaşmaya başladıklarını aktararak, "Bilişim Vadisi olarak savunma sanayisindeki başarılarımızı sivil teknolojiler alanında yaygınlaştırmak ve teknoloji transferini sağlamak için katalizör etkisi oluşturmak, ekosistemi geliştirmek adına çalışmalarımızı yürütmeye başladık." dedi.

Otomobil sektörünün önemine işaret eden İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Otomobil sektöründeki başarılarımızı bilişimle bir araya getirerek bunu mobilite teknolojileri olarak geliştirebilir, potansiyelimizi herkese gösterebilirdik. Bu noktada mobilite grupları kurarak süreçlere başladık. Kurmuş olduğumuz mobilite grubu 50'nin üzerinde paydaşa ulaştı. Bu gün mobilite kümelenmemizde 100'ün üzerinde firmamız bizzat bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Bilişim Vadisi olarak yürüttüğümüz mobilite hızlandırma programına 3 yıl içerisinde 1000'in üzerinde firmamız başvuru yapmış. Bu başvurulardan 120'sini hızlandırma programına çağırarak davet etmiş, eğitim, mentorlük, yatırım fonlarıyla buluşturma, satış destek hizmetleri gibi bir çok alanda desteğimizi ve hizmetimizi vermişiz."

İbrahimcioğlu, bu yıl içerisinde oluşturdukları mobilite programında 11 girişimcinin bugün sunumlarını gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Yapay zeka, batarya teknolojileri, finans teknolojileri olmak üzere her birisi mobilitenin ihtiyacı olan geniş kapsamlı teknolojilerde girişimciler vasıtasıyla burada sunumlarını gerçekleştirdi. Bugüne kadar 4 projemiz yatırım almış 2'si TOGG ile çalışmalarını başlattılar. Bu yıl iki farklı çalışmamız oldu hızlandırma programımızda. Kamu destek fonlarından istifade etme çalışmamız oldu ki KOSGEB İleri Girişimcilik ve TÜBİTAK'ın girişimcilik desteği olan BİGG'den istifade edecek hale getirdik. Özellikle uluslararasılaştırma yolunda adımlar atarak bunu büyüteceğiz ve devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sunumlarının ardından İbrahimcioğlu, firmaların stantlarını gezerek ürünleri hakkında bilgi aldı.