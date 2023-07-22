Bilişim Vadisi İzmir, Yeni Kampüsüyle Şirketlerden İlgi Görüyor

Milli teknoloji hamlesi kapsamında kurulan Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki yeni kampüsü, katma değeri yüksek yeni teknolojiler ve ürünler üretmek isteyen şirketlerden ilgi görüyor. İlk etapta 1500 AR-GE çalışanının olması öngörülen kampüs, İzmir'in farklı alanlardan şirketlere ev sahipliği yapacak.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında kurulan, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki yeni kampüsü, katma değeri yüksek yeni teknolojiler ve ürünler üretmek isteyen şirketlerden ilgi gördü.

Kocaeli'de, 4 yıl önce faaliyete başlayan Bilişim Vadisi'nin mayıs ayında resmi açılışları yapılan İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle "Mega Teknoloji Koridoru" oluşturuldu.

Kampüsler arasında teknolojik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, tecrübe aktarımının güçlenmesi, işbirliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanması amaçlanan koridorun İzmir kampüsünün tamamlanan 1. etabında, kiralanan alana göre 70-80 civarında şirket faaliyet yürütebilecek.

İlk etapta 1500 AR-GE çalışanı

Kampüste yer almak için yerli ve yabancı, 300'den fazla AR-GE şirketi başvuru yaptı. Başvuru süreci tamamlanan şirketler birkaç ay içinde faaliyete başlayacak. Kampüsün ilk etabında 1500 tam zamanlı AR-GE çalışanının olması öngörülüyor.

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, dünyanın üstün zekadan yapay zekaya, alın terinden akıl terine, üründen katma değeri yüksek ürüne, fikirlerin ürünlerden daha kıymetli olduğu bir dünyaya doğru yöneldiğini, bu nedenle "Bilişim Vadisi" gibi yapıların ülkeler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bilişim Vadisi kampüslerindeki şirketlerin yüksek teknolojiyle fikrin ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi, markalaşması ve uluslararasılaşması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji geliştirme bölgesindeki şirketlere çeşitli destekler sunduğunu anlattı.

Kampüslerde üretilen katma değeri yüksek ürünlerin ihracata katkı sağladığı gibi ithal edilen teknolojilerin yerlileştirilmesine ve millileştirilmesine de katkı sağladığını dile getiren Baran, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi İzmir, aslında İzmir'in, İzmir iş dünyasının, İzmir'in karar vericilerinin uzun yıllardır hayal ettiği ve hedef olarak belirlediği çok önemli ve çok stratejik bir proje. Şu anda birinci etabını tamamladık, 9 bin 600 metrekareden oluşan birinci fazdayız. Bilişim Vadisi İzmir'i, olgunlaşma sürecinde 65 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip, devasa bir teknoloji merkezine, teknoloji üssüne dönüştürmeyi planlıyoruz. Ortalama teknoparkların metrekare hesaplarını yaptığınız zaman burada 70-80 civarı şirketin olacağını ve birinci fazda 1500 tam zamanlı AR-GE personelinin çalışacağını öngörüyoruz."

İzmir kampüsünün bilişimin yanı sıra biyoteknoloji, otomotiv sanayi, makine, robotik, kimya gibi çok farklı alanlardan şirketlere ev sahipliği yapacağını ifade eden Baran, İzmir'in rüzgar enerjisinde kurulu gücü ve ekipman üretimiyle "rüzgarın başkenti" konumunda olduğunu, bu nedenle bu kampüsün yenilenebilir enerji alanında da öne çıkacağını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Baran, İYTE'nin kampüsünde Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir gibi iki önemli değere sahip olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin buradaki şirketlerde staj ya da yarı zamanlı çalışma yoluyla tecrübe kazanma şansına sahip olduğunu sözlerine ekledi.