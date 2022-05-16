Bilişim Vadisi'nde 36 saatlik blokzincir maratonu - Haberler

TÜRKİYE Açık Kaynak Platformu, blokzincir, NFT ve metaverse alanında, belli bir zaman dilimi içerisinde hedefe yönelik proje geliştirme yarışması düzenledi. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 36 saatlik kesintisiz maratonda 41 takımdan 112 geliştirici kıyasıya yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, bakanlık himayesinde, teknolojinin en güncel başlıklarından olan blokzincir, NFT ve metaverse alanlarında bir Hackathon düzenledi. Açık kaynak ile geliştirilen fikirlerin sayısını arttırmak, farkındalık oluşturmak ve stratejik sektörlerde teknoloji gelişimini amacıyla düzenlenen Hackathon'da 41 takım 112 geliştirici kıyasıya bir yarışa girdi.

Demirören Haber Ajansı / Teknoloji