Bilim kurgu severler üzgün: HBO'nun popüler dizisi iptal edildi!

Hbo'nun popüler bilim kurgu dizilerinden biri olan Westworld üzücü bir kararla iptal edildi. Geçtiğimiz aylarda 4. sezonu yayınlanan yapımın 5. sezonla final yapması planlanıyordu. Peki sevilen dizi neden iptal ediliyor?

Hbo'nun bilim kurgu dizisi Westworld iptal edildi!

Yapılan açıklamalarda Westworld'un yüksek bütçeye sahip olması ve izleyici sayısının gittikçe düşmesi dahil önemli sebeplerden ötürü iptal edildiği söylendi. Dizi, ilk sezonundaki başarısıyla sinema dünyasında övgü toplamıştı.

Baş yapımcılığını J. J. Abrams'ın üstlendiği dizi, oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Rodrigo Santoro, Ben Barnes, Angela Sarafyan ve Tessa Thompson isimlerini de barındırıyor. 54 dalda Emmy'ye aday gösterilen yapım, toplam dokuz ödül kazanmıştı.

Netflix'in Kasım içerik takvimi belli oldu! İşte yeni yapımlar

Hbo, Westworld hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Son dört sezonda Lisa ve Jonah, izleyicileri akıllara durgunluk veren bir yolculuğa çıkardılar ve her adımda çıtayı yükselttiler. Son derece yetenekli oyuncu kadrosu, yapımcıları ve ekibi ile Kilter Films, Bad Robot ve Warner Bros. Television'daki tüm ortaklarımızla birlikte onlara çok minnettarız. Bu yolculukta onlara katılmak bizim için heyecan vericiydi."

Şirket, WestWorld'u tamamen kaldırmadı ve HBO Max üzerinden 1-4. sezonları izlenebilir.

The Witcher'dan hayranları üzen haber! Başrol değişiyor

Westworld'un iptaliyle birlikte bir ücüzü haber de The Witcher dizisinden geldi. Henüz yayınlanma tarihi belli olmasa da 4. sezonda Rivyalı Geralt rolünde Henry Cavill yerine Liam Hemsworth'u göreceğiz. Konuyla ilgili ilk paylaşım da yine Cavill'den hayranlarına geldi. Henry Cavill, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Rivyalı Geralt olarak yolculuğum canavarlarla ve de maceralarla doluydu. Ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Beyaz Kurt postunu benim yerime Liam Hemsworth giyecek. En büyük edebi karakterlerde olduğu gibi meşaleyi Geralt'ı somutlaştırmak için harcanan zamana değecek bir isim olan Liam'a ve görmek için sabırsızlandığım büyüleyici ve de nüanslı erkeklere bakışına devrediyorum. Liam, bu karakterin harika bir derinliği var. Tadını çıkar."

Peki sizler Westworld'un iptal edilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!