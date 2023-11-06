Bilim İnsanları Nanoteknoloji ile Süper Su Geçirmez Malzeme İcat Etti

Bilim insanları nanoteknoloji kullanarak su geçirmez bir malzeme icat etti. Bu malzeme yüksek ve düşük konsantrasyonlarda suya dayanıklıdır. Keşfedilen malzeme birçok alanda kullanılabilir.

Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor. Hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bilim insanları harika bir buluşa daha imza attılar. Bilim insanları nanoteknoloji konusunda araştırmalarını derinleştirdiler. Araştırmacılar, süper su geçirmez bir malzeme icat ettiler. Bu malzeme sıvının çok az sürtünmeyle yüzeyden kaymasını sağlıyor. İşte detaylar…

Bilim insanları nanoteknoloji sayesinde su geçirmez malzeme icat etti!

Bilim insanları insanların hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attılar. Araştırmacılar nanoteknolojiyi kullanarak su geçirmez bir malzeme elde ettiler. Ayrıca, bu malzemeler üzerinde yapılan ek araştırmalar, yapılmaya devam ediyor. Araştırmaların sonucuna göre bu malzeme hem yüksek hem de düşük konsantrasyonlarda suya aynı derecede dayanıklı.

Bilim insanları daha önce moleküllerin düşük konsantrasyonlarının su ile silikon yüzeyi arasında daha fazla sürtünmeye neden olacağını düşünüyordu. Dolayısıyla suyun ona yapışmasına neden olacağına inanıyordu. Ancak Nature Chemistry'de yer alan yeni makale durumun hiç de böyle olmadığını gösterdi.

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Araştırmacılar daha fazla sürtünme bulmak yerine, başka bir yönteme başvurdular. Konsantrasyonun düşük olduğu durumlarda bile suyun malzemeden serbestçe aktığını keşfettiler. Aslında su bu malzemenin yüzeyden akıp gidiyor. Böylece hem yüksek hem de düşük konsantrasyonlarda süper su geçirmez bir malzeme gibi davranmasını sağlıyor. Araştırmacılar, bu sayede neredeyse ihtiyaç duyulan her yerde damlacık hareketliliğini artırabileceğimiz anlamına geldiğini belirtiyor.

Diğer süper su geçirmez malzemeler çok kırılgan yapıdalar. Birçoğu için kaplamaların çok ince olması gerekir. Bu da fiziksel temastan sonra hızla dağıldıkları anlamına gelir. Ancak bu yeni keşifle birlikte bu malzemeleri daha da dayanıklı hale getirebilir.

Bu yeni keşif sayesinde borularda ısı transferi, buz çözme ve buğulanmayı önleme gibi alanlarda bu teknoloji kullanılabilir. Bunun yanı sıra kendi kendini temizleyen yüzeylerin süper su geçirmez malzemeyi kullanmasına da olanak sağlayabilir. Bu, tonlarca potansiyel uygulama içeren büyük bir keşif ve su geçirmez malzemeyi gelecekte daha da olağanüstü hale getirip test edebilmek.

Belki de bu tür malzemelerin sonunda giysilere dahil edildiğini görebiliriz. Böylece birkaç yıl sonra yağmur botları, yağmurluklar ve diğer giysi türleri daha fazla su geçirmezlik özelliği sunacak.