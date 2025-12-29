Öğrencilerin bilimsel birçok çalışmaya katıldığı ve eğitimler aldığı Bilim Erzurum, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

İlçelerden öğrencilerin de yararlandığı merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi alanlarda çocuklara eğitim veriliyor.

Yıl içinde rutin eğitimler dışında, çocuklara yönelik kış bilim festivali, ara tatil etkinlikleri, tasarım ve robotik etkinlikleri, akıllı tarım yarışmaları gibi 20 organizasyon düzenlenen Bilim Erzurum'da, 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa hizmet sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Matematik Kulübü'nün gönüllü öğrencileri ile Matematik Festivali de düzenlenen merkezde, çocuklar hem geometrik şekiller hem de matematik verileri üzerinden eğlenceli vakitler geçirdi.

Çocuklara matematiği sevdirmek için festival düzenlediler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, Bilim Erzurum'un çocukları geleceğin dünyasında hazırlama misyonu ile hareket ettiğini söyledi.

Matematik festivalinin de bu misyon doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Engin, "Burada çocuklarımızın bir kısmında matematikle ilgili korkular var. O korkuları nasıl yenebiliriz üzerinden hazırlanmış bir etkinlik bu. Matematik aslında içine girince çok neşeli, eğlenceli bir şey ve çocuklarımızın buna hazır olması lazım. Sadece sayıyla irtibatını güçlendirmek için değil, iyi düşünebilmek için, analiz yapabilmek için de matematik sevgisine, bilgisine ihtiyacı var. Çocuklarımızı buna hazırlamak istiyoruz." dedi.

Engin, etkinliklerin katkısını çocukların üzerinde gördüklerini belirterek, "Bu etkinliklerle matematikten çok korkan bir çocuk, çok kısa bir süre içerisinde matematiği çok seven, matematiğe aşkla bağlı takip eden, yeni etkinlikler isteyen bir çocuk haline gelebiliyor." diye konuştu.

Matematik festivaline 600 çocuk ve 70'e yakın gönüllü üniversite öğrencisinin katıldığını söyleyen Engin, merkezde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, kentteki kurum ve sivil toplum kuruluşlarının birlikteliklerini gördüğünü aktardı.

"Ana hedef kitlemiz, 6-14 yaş grubu"

Bilim Erzurum'un, T3 Vakfı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile açıldığını anımsatan Engin, şunları kaydetti:

"Ana hedef kitlemiz, geleceğe hazırlamamız gereken kitle olarak gördüğümüz 6-14 yaş grubu. Bunlar hafta içi tarafımızdan okullardan randevu usulüyle otobüslerle merkezimize taşınıyorlar. Hafta sonuna da çeşitli etkinlikler yine kayıtlarla düzenleniyor. 2025 yılı içinde 103 bin 504 kişiye hizmet ettik. Yaklaşık 20 etkinlik düzenledik. Bunu bazen veli- çocuk şeklinde yapıyoruz. Haliyle velinin işe katkısı da çok önemli. Çünkü evde bir dönüşüm sağlanması lazım. Eğer toplumun bilime yeniden ilgi duymasını yeniden bilimsel çalışmaların yükselmesini hedefliyorsak evde de çocukların rahat olması lazım. Velilerin bu işe yatkın olması lazım. O yüzden belli çocuk etkinliklerine de önem veriyoruz."

Engin, 2026 yılında merkeze gelen çocuk sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Eğitim ve Matematik Kulübü Başkanı Zeynep Gülçin Okumuş da gönüllü öğrencilerle yoğun bir çalışma sonucu 7 farklı atölyede çocuklara matematiği sevdirmeye çalıştıklarını belirterek, "Burada matematiğin sadece ders olmadığını, eğlenceli yüzünü onlara göstermeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.