Bilgisayarınızın hızı çok mu yavaş? Bu yöntemlerle PC hızını ciddi oranda yükseltebilirsiniz...

Bilgisayarımız ne kadar hızlı çalışırsa gün içerisinde yaptığımız işler o oranda hızlı biter. Bundan dolayı bilgisayarımızı en hızlı şekilde kullanıma göre düzenleyebiliriz. Bilgisayarı hızlandırmanın sayısız yöntemleri bulunuyor. Fakat bu yazımızda sizlere en popüler ve en etkili 5 hızlandırma yöntemini anlatacağız. Şimdi PC hızlandırma taktiklerine geçelim...

Geçmişten günümüze bilgisayar kullanımı her ne kadar artsa da bazı bilgisayarlar aşırı program ve yüklenmeden dolayı yavaş çalışabiliyor. Özellikle yeni bilgisayar satın alan kişiler bilgisayarın çok yavaş çalıştığından şikayetçi olabiliyor. Sizler için bunların nedenlerini araştırdık ve PC'yi en hızlı şekilde nasıl kullanabiliriz, hızını nasıl arttırabilir onları derledik. Keyifli okumalar dileriz...

BİLGİSAYAR HIZ TESTİ NEREDEN YAPILIR?

Bilgisayarımızı hızlandırmadan önce hız testine sokmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1- Öncelikle başlat menüsüne "Performans İzleyicisi" yazıyoruz ve en üsttekine giriş yapıyoruz.

2- Ardından "Veri Toplayıcı Kümeler" ve sonra sağdaki "Sistem" kısmına çift basıyoruz.

3- Sonrasında açılan kısımda "System Performance (Sistem Performansı)" yazısına çift tıklıyoruz.

4- Sol menüden alttaki "Raporlar" ve "Sistem" kısmına tıklıyoruz.

5- Bu aşamada bilgisayar 60 saniye boyunca veri toplamış olacak. En sonunda "System Performance" yazısına tıklıyoruz ve bilgisayarımızın isminin yazılı olduğu rapora basıyoruz.

6- Böylelikle buradan bilgisayarımızın hızı ve detayları hakkında raporumuzu almış olacağız. Gördüğünüz gibi bizim test ettiğimiz bilgisayarın RAM kullanımı çok yoğun olduğu için sistem bizi uyardı. Buradaki uyarıları dikkate alarak kendi bilgisayarınızın en iyi performansta çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu raporda disk belleği aşırı kullanılmış diyor. Haliyle sizler bu tarz sorunla karşılaşırsanız bilgisayarınıza ekstra bir RAM takabilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızı doğrudan hızlandırmış olursunuz. Elbette bununla uğraşmak istemiyorum derseniz birçok yöntemle PC hızlandırması yapabilirsiniz. Şimdi farklı yöntemlere geçelim.

BİLGİSAYAR HIZLANDIRMA YÖNTEMLERİ (5 FARKLI TAKTİK)

1- BİLGİSAYARI "YÜKSEK PERFORMANS" İÇİN AYARLAYIN

Bilgisayarınızı daha hızlı ve etkili kullanmak için "En iyi performans için ayarla" seçeneğini seçebilirsiniz. Öncelikle "Başlat Menüsü > Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku" kısmına giriyoruz.

Ardından "Ek güç ayarları" linkine basıyoruz.

Sonrasında açılan sayfada sol menüden "Güç planı oluştur" bölümüne giriyoruz ve buradan "Yüksek Performans" kısmını seçerek kendimize özel bir plan oluşturuyoruz.

Bu sayede bilgisayarımızı az da olsa hızlanmasını sağlamış oluruz. Bu arada kısa bir not geçelim, bu yöntem bilgisayarınızın daha fazla enerji harcamasına (yani daha fazla elektrik) sebep olabilir. Eğer oyun oynamak isterseniz bu ayarı açabilirsiniz. İnternette gezineceğiniz sırada bu ayarı kapatabilirsiniz.

2- BİLGİSAYAR AÇILDIĞINDA OTOMATİK BAŞLAYAN PROGRAMLARI KAPATIN

Bilgisayarımız açıldığında otomatikman bazı uygulamalar da kendiliğinden açılır. İşte bunlardan bazıları o kadar gereksiz ki bilgisayarın boşuna hızını düşürür. Bu gereksiz gördüklerinizi görev yöneticisi üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. İlk olarak bilgisayarın araç çubuğuna sağ tıklayıp "Görev Yöneticisi" 'ni açın.

Ardından üste menüden "Başlangıç" kısmına giriyoruz. Sonrasında burada PC açıldığında kendiliğinden otomatik başlayan programlar listesi gözükecek. Bunlardan hangisini gereksiz görüyorsanız onların üzerine tıklayın ve sağ alttaki "Devre dışı bırak" butonuna basın.

Bu sayede bilgisayarınız daha az RAM kullanmış olacak ve dolaylı yoldan hızı artmış olacaktır.

3- SSD KULLANIMI HIZI 2 KAT ARTTIRIYOR!

Eğer bilgisayarınızda SSD yoksa kullanmayı düşünebilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalara göre SSD kullanımı bilgisayarın hızını ve performansını yaklaşık 2 katına çıkartıyor. Özellikle eğer yeni bilgisayar satın almak istiyorsanız SSD'li olmasına dikkat edebilirsiniz. Gerçekten etkisini göreceksiniz.

4- OYUN MODUNU AÇ/KAPA YAPABİLİRSİNİZ

Eğer oyun oynayacaksanız oyun modunu açabilirsiniz. Fakat oyun oynamayacaksanız, program vs. kullanacaksanız bu durumda oyun modunu kapatmakta fayda var. Çünkü oyun oynanmadığı halde bu modun açık olması bilgisayar tarafından ekstra yük harcaması anlamına geliyor. Çünkü bu mod sadece oyunlar için etkili. Diğer programlarda vs. tam tersi yükü arttırabilir. Bu yüzden oyun oynamayacağınız vakitlerde bu ayarı kapatmayı unutmayın.

Oyun modu kısmını görmek için başlat menüsüne "Oyun modu" yazıyoruz.

Sonrasında direkt olarak oyun modu açma kapama penceresi karşımıza çıkmış olacak. Buradan isteğe göre modu açıp kapatabilirsiniz.

5- WİNDOWS'U GÜNCEL TUTUN

Evet bu yöntem aslında çok sıradan gibi duruyor fakat gerçekten de bilgisayarın en verimli ve hızlı çalışması için güncellemelerinin tam olması gerekiyor. Bir nevi bilgisayar bakımı için tüm güncelleştirilmelerinin yapılmış olması lazımdır. Hatta sadece Windows güncellemesi değil diğer ekran kartı, işlemci vb. parçalarının yazılım güncellemelerinin de yapılmış olması bilgisayar hızını etkileyebilir. Yani kısacası tüm bilgisayar parçalarının en güncel sürümde çalışması bilgisayarın hızını az da olsa arttıracaktır.

Windows'u güncellemek için başlat menüsüne "Windows update" yazıyoruz.

Ardından açılan sayfada sol menüden "Windows Update" kısmına giriyoruz ve burada eğer güncellenecek programlar veya uygulamalar varsa hepsini güncelliyoruz.

Bu sayede bilgisayarımızı en güncel şekilde kullanmış oluruz. Güncelleme yaptıktan sonra PC'yi tekrar kapatıp açmayı unutmayın…