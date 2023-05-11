Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 83 öğretim üyesi için cübbe töreni düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), profesör, doçent doktor ve doktor öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, yerli ve yabancı gençleri akademik ve idari kadrolarıyla geleceğe hazırladıklarını0 aynı zamanda üniversitenin de geleceğini inşa ettiklerini belirterek, orta vadeli planladıkları yapılaşmanın yaklaşık yüzde 50'sini tamamladıklarını söyledi.

Kentin, sanayisi, tarımı, ticareti ve kültürel varlıklarıyla beraber diğer etmenlerle sahip olduğu üniversite ile ilişkili olduğunu ifade eden Beydemir, "Üniversitemiz, şehrin toplumsal yaşamına çeşitli yönlerden etki ettiği bir gerçektir. 20 bini aşkın öğrencisi, 1500'e yaklaşan akademik ve idari personeli ile üniversitemizin fiziki ve teknik altyapı çalışmalarını yaparken diğer yandan da kamulaştırma faaliyetlerimizi ara vermeksizin gerçekleştirdik. Kampüs genişleme çalışmalarımız ile son 3 yılda toplam 87 bin 613 metrekare alanın kamulaştırmasını bitirerek bu alanları üniversitemize kazandırdık. Üniversitemizin gelişim planı doğrultusunda kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Üniversitenin son 3 yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Beydemir, şöyle konuştu:

"Kampüsümüzün yeni yapılaşması ile ilgili bazı detay bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa edeceğimiz ortak derslik bloğu 2024 yılı yatırım programına eklenmiş durumdadır. Bununla birlikte yapılacak olan tüm altyapı çalışmaları ve bağlantı yollarının da bu sene içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız. Öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına temas etmek amacıyla yaptığımız peyzaj çalışmalarının yanı sıra kafeterya alanlarımızı da yakın zamanda hizmete açmayı planlamaktayız. Üniversitemizi ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla çeşitli projeler yapıyoruz. Çünkü bizler bir üniversitenin, kendi kampüsünden daha büyük olması gerektiğine inanıyoruz. Üniversitemizde yapılan akademik çalışmaların vatandaşlarımızın hayatlarına temas etmesi noktasında önemsediğimiz Sürekli Eğitim Merkezimizde ilimizde yaşayan vatandaşlarımız için çok sayıda eğitim vermekteyiz. Başarının azim ve düzenli bir çalışma ile mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, tüm mesai arkadaşlarımın azmine ve düzenli çalışmalarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum."

Program, 7 profesör, 27 doçent ve 49 doktor öğretim üyesi olan akademik personele cübbelerinin giydirilmesinin ardından arkeolojik ve diğer çalışmaların yar aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve akademik personelin aileleri katıldı.