Bildiğiniz Twitter'ı unutun! Twitter 2.0 dönemi başlıyor

Yaptığı paylaşımlar ve Twitter alımı ile gündemden düşmeneyen Elon Musk, Twitter 2.0 dönemini resmen duyurdu.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri platform üzerinde büyük değişiklikler yapıyor. Önce çalışanları işten çıkarması iddiaları ile gündeme gelen iş insanı, sonrasında ufak çaplı değişiklikler yapmıştı. Hesabında bazı veriler paylaşan Musk, Twitter 2.0 dönemini duyurdu.

Karşınızda yepyeni Twitter 2.0

Kişisel hesabı üzerinden bazı veriler paylaşan Elon Musk, son dönemde platforma bütün zamanlara göre daha fazla kullanıcı girişi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kullanıcılar Twitter üzerinde eskisine göre çok daha fazla zaman geçiriyor.

Elon Musk'ın paylaştığı diğer verilere göre nefret söylemi ve taklit hesap sayısında da gözle görülür bir düşüş var. Platformun aktif kullanıcı sayısının 250 milyonu aştığını söyleyen Musk, Twitter 2.0 ile ilgili bilgiler paylaştı. Anlık aktiflik ise 8 milyar dakikaya çıkmış. Bu sayı geçen yılın Kasım ayı verilerine göre yüzde 30 daha fazla.

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Twitter 2.0 ile birlikte neler sunuluyor?

Twitter 2.0 ile birlikte diğer sosyal medya platformlarında da gördüğümüz bazı özellikler kullanıcılara sunulacak. Bu özelliklerin en başında WhatsApp'da da gördüğümüz uçtan uca şifreleme özelliği geliyor. Ayrıca temel reklam algoritmasında değişikliğe gidilecek. Bu şekilde reklamların daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilmesi bekleniyor.

Twitter kullanıcılarına sunulan diğer bir yenilik ise harf sınırının kaldırılıyor olması. Artık paylaşım yaparken herhangi bir harf sınırına dikkat etmeniz gerek kalmayacak. Tüm bunlara ek olarak platformun video özellikleri de geliştiriliyor. Musk, yenilikler ile birlikte Twitter'ı videoların ön planda olduğu bir yer haline getirmeyi planlıyor.

Daha öncesinde 29 Kasım'da kullanıma açılacağı söylenen Twitter rozetleri iptal edilmişti. Önümüzdeki hafta içerisinde bu rozetleri kullanıcılara sunacağını bildiren Musk, farklı renkte rozetler de hazırlayabileceklerini dile getirdi. Yeni sistemde şirketler için altın renkli, devlet kurumları için gri renkli ve bireysel hesaplar için mavi renkli rozetler sunulacak. Onay rozetleri aylık 8 dolardan satılacak.

Siz Twitter 2.0'ı nasıl buldunuz? Sizce yapılan bu değişikliklerin yanına neler eklenebilirdi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!