Big Data Expo 2023 Gerçekleşti

LED ekran üreticisi Shenzhen Absen Optoelectronic'in birinci sınıf ürünlerini ve yenilikçi çözümlerini sergilediği Big Data Expo 2023, Guiyang'da gerçekleşti. Fuarda, dijital kültürün yeni deneyimleri ve Guizhou'daki dijitalleşme süreci hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Big Data Expo 2023, 26-28 Mayıs tarihlerinde Guiyang'da gerçekleşti. LED ekran üreticisi Shenzhen Absen Optoelectronic, fuarda birinci sınıf ürünlerini ve yenilikçi çözümlerini sergiledi.

Big Data Expo 2023, 26-28 Mayıs tarihlerinde Guiyang'da gerçekleşti. LED ekran üreticisi Shenzhen Absen Optoelectronic, fuarda birinci sınıf ürünlerini ve yenilikçi çözümlerini sergiledi. Şirket, sanal çekim teknolojisi tarafından oluşturulan yeniliğe ek olarak, kültür temalı turizmde dijital kültürün yeni deneyimini de öne çıkarıyor.

Verilen bilgiye göre; Guizhou'de dijitalleşme, çeşitli ihtiyaçları karşılayarak kamu kültürel servislerini de geliştiriyor. Kütüphaneler, robot kılavuzları, dijital kaynaklar ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler aracılığıyla okuma deneyimi gelişiyor. - İSTANBUL