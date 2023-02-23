Biden imzayı attı: Apple Watch yasaklanıyor mu?

Apple Watch, patent ihlali yüzünden ABD'de yasaklanabilir. 2019'dan bu yana devam eden davada sonuç çıktı. İşte detaylar.

Apple ve akıllı saati Apple Watch için zor günler kapıda. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın bir sağlık şirketinin patentlerini ihlal ettiğine karar verdi. ABD Başkanı Joe Biden ise karara itiraz etmedi. Bu, Apple Watch'un ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanabileceği anlamına geliyor.

Apple Watch, patent ihlali yüzünden ABD'de yasaklanabilir

AliveCor isimli şirket ilk olarak 2019 yılında ITC'ye yaptığı başvuruda, elektrokardiyogram (EKG) teknolojisinin Apple Watch'ta izinsiz kullanıldığını iddia etti. Bu başvuruyu inceleyen ITC, Apple Watch'un ABD'ye ithalatının durdurulmasına karar verdi.

Buna ek olarak Apple, ABD Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nun bir başka kararına itiraz ederek, durdurma kararını askıya aldı. Ancak Biden yönetimi, ITC'nin Apple Watch konusundaki kararını veto etmedi. Bu, patent ihlalini çözmesi için Apple üzerinde daha fazla baskı olacağı anlamına geliyor.

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ITC tarafından verilen yasağın uygulanması durumunda, Apple Watch'un ABD'ye ithal edilmesi yasaklanabilir. Kullanıcılar arasındaki popülaritesi göz önüne alındığında, Apple'ın satışları ve karı önemli ölçüde etkilenebilir.

Apple ve AliveCor arasındaki anlaşmazlık birkaç yıldır devam ediyor. 2019'da AliveCor, Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerin EKG teknolojisini izinsiz kullandığını iddia ederek Apple'a dava açtı. Apple, AliveCor'un patentlerinin geçersiz olduğunu söyledi.

AliveCor CEO'su Priya Abani, Biden Yönetimi'nin kararına yanıt olarak, ITC'nin kararını onayladığı ve Apple'ı patentlerini ihlal etmekten sorumlu tuttuğu için Başkan Biden'ı destekleyen bir açıklama yaptı. Apple Watch'a bir ithalat yasağı gelme ihtimalinin Apple için önemli sonuçları olabilir.

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