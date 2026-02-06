Haberler

Konya'da Cep Telefonu Tamirinde Korkutan Patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamire getirilen bir cep telefonunun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tehdit oluşturan bu durum, uzmanlar tarafından telefon bataryalarının düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarılarla değerlendirildi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tamire getirilen cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Sıdal'a (31) ait cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Mustafa Sıdal, bir cep telefonunu tamir ederken, bataryası patlayıp alev aldı. Sıdal da telefonu yere fırlattı. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yaşanan panik anı, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

15 yıllık teknisyen olduğunu belirten Mustafa Sıdal, şunları söyledi: "Burada telefonu sökerken maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Telefonu elimde tamir ederken bataryası patladı. Çok şükür can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak bu tip olay evde de yaşanabilir, can veya mal kaybı yaşanabiliriz. Zaten son günlerde haberlerde sürekli gördüğümüz için bu telefon pillerinin 2 ya da 3 yılda bir değişmesi gerekir. Telefon pillerinin değişmesi gerektiğini müşteri kendisi de belirleyebilir. Nasıl belirleyebilir? Örneğin aşırı sıcak veya soğuk ortama sokmaktan kaçınabilir. Piller yüksek enerjiye sahip olduğu için, patlama, ateş çıkarma, zehirleme bile yapabilir. Müşterilerimiz sürekli şarjda kullandıkları için ve çok aşırı sıcak veya çok aşırı soğuk ortamda bulundukları için telefon pilleri patlamaya müsait olur. Sürekli şarjda tutmak hem pillerin ömrünü bitirir ve hem de şişip patlamaya yaklaşır. Batarya sık sık kapanıyorsa ve şarja ihtiyaç duyuluyorsa, batarya 1 yıl içinde değiştirilmelidir. Bizim sürekli yaptığımız hatalardan bir tanesi de yatarken şarja takıp, sabaha kadar şarjda kalması şişmeye neden olmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın