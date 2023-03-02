Beyin hücresi kullanan, yeni nesil süper bilgisayar geliyor!

İnsan beyninden gücünü alan bir bilgisayar yapmak mümkün mü? ABD'li araştırmacılar, beyin hücreleri ile biyobilgisayar geliştiriyor.

Beyin hücrelerini bilgisayarlarda kullanma fikri gerçek mi oluyor? ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip, bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen projeyi gerçeğe dönüştürecek. Beyin organoidlerini (bir organın temel işlevlerini yerine getiren hücreler) kullanan araştırmacılar, biyobilgisayar oluşturmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

Biyobilgisayar, yeni nesil süper bilgisayarlar olabilir mi?

Johns Hopkins Üniversitesinde gerçekleştirilen son çalışma, insan beyni ve bilgisayarlar arasındaki bağlantı kurmayı hedefliyor. Araştırmacılar, gelişmiş bir beynin işlevlerini taklit etmek için beyin hücrelerinin üç boyutlu versiyonlarını kullanan "organoid zeka" kavramını inceliyor.

Hazırlanan rapora göre bu projenin amacı, ezberleme ve öğrenme gibi temel bilişsel işlevleri yerine getiren beyin hücreleriyle biyobilgisayar oluşturmak. Ekip, insan beyninin öğrenmede silikon tabanlı bilgisayarlardan çok daha iyi olduğunu ve enerji açısından çok daha verimli olduğunu düşünüyor.

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Johns Hopkins araştırmacılarına göre beyindeki kurucu nöronlar, silikon tabanlı sistemlere göre daha yüksek miktarda bilgi depolayabilir. Mevcut organoidler yaklaşık 50 bin beyin hücresini içeriyor. Hatta halihazırdaki bir beyin hücresi kültürünün pong oyununu öğrenme ve oynama yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

Ancak ekip, istenen bilgi işlem becerisi seviyesine ulaşmak için organoidleri 10 milyon kadar beyin hücresi içerecek şekilde genişletmek istiyor. "Organoid zeka" kavramı henüz ilk aşamalarında olsa da, biyolojik hesaplamanın nöral bozukluklar için kullanılabileceği düşünülüyor.

Bu araştırmanın zorluklarından biri, bilgi iletmek ve hücrelerin ne düşündüğünü anlamak için organoidlerle iletişim kurmaktan geçiyor. Araştırmacılar, ilerleyen yıllarda daha fazla alanda kullanılabileceğini ve süper bilgisayarlara alternatif olabileceklerini düşünüyor.

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