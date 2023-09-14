Bethesda Games, Starfield Oyununa DLSS Desteği Ekliyor

Bethesda Games, uzun yıllardır geliştirilen ve merakla beklenen Starfield adlı uzay oyununu yakın zamanda piyasaya sürdü. Oyun dünyasına bomba gibi giriş yapan yapım, eleştirilen odağı olmasının ardından nihayet DLSS desteğine kavuşuyor.

Starfield için DLSS desteği yolda!

Günümüzden yaklaşık 300 yıl sonra geçen Starfield, oyuncuları keşif dolu bir galaksi macerasına çıkarmayı hedefliyor. Uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu, 1000'den fazla gezilebilir gezegene ev sahipliği yaparak uzun süreli bir oynanış sunuyor.

Starfield henüz çıkmadan önce Bethesda Games ile AMD arasında dikkat çeken bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamda oyuna daha yüksek grafiklerde daha yüksek performans sağlayan FSR 2.0 teknolojisi eklendi. Fakat şirket, Nvidia ile DLSS teknolojisi için bir anlaşma yapmadığı için akıllarda soru işareti bıraktı.

Starfield'da düşük FPS sorunu yaşayanlar buraya: İşte çözümü!

Starfield DLSS teknolojisi desteği olmadan çıkış yaptığı için olumsuz eleştiri yağmuruna tutulan Bethesda Games, bugün önemli bir açıklama yaptı. Resmi web sitesinde blog gönderisi yayımlayan şirket, oyuncuların merakla beklediği müjdeyi verdi.

Bethesda Games tarafından yapılan duyuruya göre Starfield oyununa PC platformu için DLSS teknolojisi desteği eklenecek. Bilmeyenler için DLSS, Nvidia'nın RTX ekran kartları için bir görüntü oluşturma teknolojisidir. Düşük çözünürlükteki orijinal görüntüyü daha yüksek çözünürlükte gösterebilmek için derin öğrenme kullanan bu teknoloji, oyuncuları tatmin edecek seviyede grafik seviyesi sağlıyor.

Starfield için DLSS teknolojisi desteği bir yana başka yenilikler de var. Öyle ki oyuna Parlaklık ve Kontrast kontrolleri eklenecek. Ayrıca HDR Kalibrasyon Menüsü, 32: 9 en-boy oranına sahip monitörler için ultra geniş görüntü desteği ve yemekler için "ye" düğmesi de yakın zamanda sunulacak.

Oyuncular tarafından gelen geri bildirimleri özenle incelediklerini belirten Bethesda Games, son olarak Skyrim ve Fallout 4 oyunlarında olduğu gibi Starfield'a da yerleşik mod desteği ekleneceğini belirterek açıklamayı sonlandırdı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.