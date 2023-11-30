Benzinga Yapay Zeka ile Sahte Röportaj Skandalına İmza Attı

ABD'de son yıllarda yıldızı yükselen ekonomi haber sitelerinden biri olan Benzinga, yapay zeka ile sahte röportaj skandalına imza attı. Ünlü rapçi Gilbert Anthony Milam Jr ile yapılan röportajın sahte olduğu ortaya çıktı.

ABD'de son yıllarda yıldızı yükselen ekonomi haber sitelerinden biri olan Benzinga, yapay zeka ile sahte röportaj skandalına imza attı. Buna göre bir kaç gün önce ünlü rapçi ve girişimci Gilbert Anthony Milam Jr ile röportajı yayınlayan haber sitesi, yayını geri çekti.

Benzinga, yapay zeka yoluyla sahte röportaj mı yaptı?

Gilbert Anthony Milam Jr, rapçi olmanın yanında uyuşturucu madde üretimi yapan bir girişime sahip. Ancak Miliam Jr ve bu girişimine Yüksek Yargı, komisyon ödemelerinde zorbalık yapmak ve kendi çıkarına hizmet eden faaliyetler nedeniyle soruşturma açtı.

Bu skandalın ardından, Benzinga yazarı David Daxsen, Gilbert Anthony Milam Jr ile yaptığı bir röportajı yayınladı. Röportajda Benzinga muhabiri, Milam Jr'ı bu soruşturma ve dava süreci hakkında köşeye sıkıştırıyordu.

Ancak bir süre sonra Milam Jr, bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre ünlü rapçi böyle bir röportaj vermediğini açıkladı. Her röportajını kendi sesiyle verdiğini açıklayan rapçi, kesinlikle bunlar bana ait sözler değil diyerek Benzinga'yı yalanladı.

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İnsanlar ilk önce Gilbert Anthony Milam Jr'ın söylediklerinden pişman olduğu için bu açıklamayı yaptığını düşündü. Gazeteci Grant Smith Ellis ise bu tepkiler sonrası metni yapay zeka kontrolünden geçirdi. Gerçekten de metnin büyük çoğunluğunun yapay zeka ile üretildiğine dair bulgular ortaya çıktı. İlginç olan ayrıntı ise röportajı yapan David Daxsen adlı yazarın da Milam Jr'ın benzeri bir girişimi olduğu ortaya çıktı.

Bu bulgular üzerine sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başladı. Benzinga ise kısa süre önce röportajı yayından aldı. Kurum bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da yapay zeka ile üretilen bir röportajın nasıl editör onayından geçtiği tartışma konusu.

Günümüzde yapay zeka kullanarak metin ve içerik üretmek çok kolay olsa da bu metinlerin yapay zeka üretildiğini anlayan yapay zeka araçları da mevcut. Ancak yapay zeka ile sahte röportaj skandalı ilk defa karşımıza çıkmıyor.

Daha önce de Alman Die Aktuelle dergisi 2013 yılından beri komada olan F1 pilotu Michael Schumacher ile yapay zeka yoluyla röportaj gerçekleştirmişti. Ancak dergi bu metnin yapay zeka ile üretildiğini belirterek yayınladı. Sonrasında ise Schumacher ailesinden gelen tepkiler üzerine dergi baş editörü istifa etti ve dergi bir özür metni yayınladı.

Sizce yapay zeka ile sahte röportaj üreten David Daxsen ve yayını kontrol etmeyen Benzinga, Türkiye'de olsa olaylar nasıl gelişirdi? Yorumlarınızı bekliyoruz.