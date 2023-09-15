Bell Textron, Shaanxi Helikopter'e yeni bir helikopter teslim edecek

Bell Textron Inc. şirketi, Shaanxi Helikopter Limited Şirketi'ne bir adet çift motorlu Bell 429 helikopterinin yakında teslim edileceğini duyurdu. Bu teslimatla, Shaanxi Helikopter'in filosuna beşinci çift motorlu hava aracı katılmış olacak.

TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Bell Textron Inc. şirketi, bir adet çift motorlu Bell 429 helikopterinin, Çin'in helikopter sektöründeki önde gelen kurumlarından biri olan Shaanxi Helikopter Limited Şirketi'ne yakında teslim edileceğini duyurdu. Açıklama, Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı'nda yapıldı.

Bu teslimatla, Shaanxi Helikopter'in çok yönlü filosuna beşinci çift motorlu hava aracı katılmış olacak.

Bell'in Kuzey Asya Genel Müdürü Jacinto Monge, teslimatın Çin'deki helikopter operasyonlarının gelişimi yönünde ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi. Bell 429'un sahip olduğu gelişmiş özellikler ve performans yetenekleri, çeşitli sektör ihtiyaçlarını destekleyerek operatörlerin bir dizi görev profilini gerçekleştirebilmesine imkan sağlıyor.

İçerisinde iki sedye bulunan ve sağlık profesyonellerinin hasta başı bakımını kolaylaştıran Bell 429, sektörde kabin büyüklüğü ile öne çıkıyor. Kamu hizmeti sektöründe çok yönlü bir platform olan araç, yetenekli genel havacılık operatörlerinin, tüm Çin'de zorlu görevlerin üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.

Çin'e şu ana kadar 100'den fazla Bell 407 serisi helikopter teslim edildi. Bu helikopterler, yönetici ulaşımı, enerji hattı denetimleri, kamu hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinde yaygın şekilde kullanılıyor.

Fuar sırasında Bell, Shaanxi Helikopter'i Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da yetkili bakım merkezi olarak atadığını da duyurdu.