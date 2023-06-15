Beko FitFry Ankastre Fırın ile Fırın ve Fryer Özellikleri Bir Arada

Beko'nun yeni FitFry Ankastre Fırın'ı, fryer özelliği ile az yağlı ya da yağsız kızartmalar yaparken, buhar destekli pişirme özelliği ile de yemekleri suyunu kaybetmeden, yumuşak kıvamda pişiriyor. Geniş iç hacmi sayesinde ise tek seferde birkaç çeşit kızartmayı tüm aileye yetecek miktarda pişirebiliyor. FitFry Ankastre Fırın, özel tasarım örgü tel tepsisi ve homojen ısı dağılımı sayesinde sağlıklı kızartmalar yapabiliyor.

Beko, yeni FitFry Ankastre Fırın ile hem fırın hem de fryer özelliklerini tek bir üründe buluşturuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, FitFry Ankastre Fırın, fryer özelliği ile az yağlı ya da yağsız kızartmalar yaparken, buhar destekli pişirme özelliği ile de yemekleri suyunu kaybetmeden, yumuşak kıvamda pişiriyor.

Geniş iç hacmi sayesinde ise tek seferde birkaç çeşit kızartmayı tüm aileye yetecek miktarda pişirebiliyor. FitFry Ankastre Fırın, özel tasarım örgü tel tepsisi ve homojen ısı dağılımı sayesinde sağlıklı kızartmalar yapabiliyor.

FitFry'ın dokunmatik dijital ekranı ile istenilen pişirme programı seçilebiliyor, zaman ve sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik tepsisi ile kolay temizlik imkanı tanıyor.

Teleskopik ray sistemi sayesinde tepsiler tek elle hareket ettirilebiliyor. FitFry Ankastre Fırın, lansmana özel olarak seçili ankastre setlerde 3 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatından da yararlanılabiliyor.